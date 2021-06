Back 4 Blood arrive sur console Launch Game Pass

Le jeu de tir tueur de zombies de Turtle Rock Studios fait équipe avec Microsoft. Back 4 Blood arrive sur Game Pass dès le premier jour de sa sortie.

Lors de la conférence Xbox et Bethesda de l’E3 2021 qui s’est tenue aujourd’hui – et dont vous pouvez voir la diffusion avec des commentaires en espagnol ici – il a fait une apparition Retour 4 Sang, le nouveau jeu de tir de zombies coopératif de Turtle Rock Studios, les créateurs originaux de la série Left 4 Dead. Et est-ce que Back 4 Blood arrive sur Game Pass.

Au cours de la diffusion, ils ont présenté une nouvelle bande-annonce qui, entre autres, a confirmé sa disponibilité sur Xbox Game Pass à partir du jour même de son lancement, comme l’ont souligné les rumeurs. En dessous de ces lignes, vous pouvez voir ce mode compétitif en action.

En plus de cela, dans la nouvelle vidéo, l’existence d’un mode PvP a été révélée qui permettra aux joueurs de Back 4 Blood de choisir leur camp : certains pourront incarner des humains survivants, tandis que d’autres pourront jouer le rôle de zombies. .

Chacun d’eux aura son propre ensemble de compétences, adaptées au rôle choisi.

D’autre part, la date de début de la bêta ouverte de Back 4 Blood a également été confirmée : nous savions que ce serait en été, mais maintenant Turtle Rock Studios a précisé qu’elle débuterait le 5 août.

Tous ceux qui le souhaitent peuvent essayer ce titre des mois avant son lancement, mais ceux qui précommanderont pourront le faire encore plus tôt grâce à un cadeau d’accès anticipé.

Back 4 Blood sortira le 12 octobre sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC.