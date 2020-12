«  Bachelor in Paradise  »: Blake Horstmann dit qu’il est passé par 4 producteurs au cours des 3 premiers jours parce qu’il les a surpris en train de lui mentir

Blake Horstmann était le méchant clair de la sixième saison de Licence au paradis. Avant de filmer au Mexique, il avait couché avec deux des candidats dans un délai de 24 heures à Stagecoach et s’était envolé pour rendre visite à un autre candidat dans sa ville natale. Au moment où il est arrivé à la plage, un groupe de femmes avait déjà des questions pour lui.

Au fil de la saison, les choses ne font que se compliquer. Caelynn Miller-Keyes a suggéré que Horstmann a essayé de la «faire taire» et d’agir comme si elle était son «sale secret». Horstmann a donc publié une conversation privée entre eux sur Instagram dans le but de prouver que leur rencontre avec Stagecoach n’était qu’une aventure d’un soir et qu’il ne l’avait pas guidée.

Depuis la diffusion de la saison, Horstmann a expliqué comment les producteurs de l’émission l’avaient trahi. Dans une récente interview avec le podcast Dear Media, Not Skinny But Not Fat, il a parlé plus en détail de la relation compliquée des candidats avec Bachelier producteurs.

Blake Horstmann est passé par « trois ou quatre producteurs dans les trois premiers jours [of ‘Bachelor in Paradise’] parce qu’ils ont été pris dans des mensonges ‘

Horstmann a déclaré à l’animatrice Amanda Hirsch qu’il était «manifestement» contrarié par les producteurs sur la façon dont la saison s’est déroulée. Mais il essaie de se rappeler à quel point « leur boulot est nul. »

«Je sais que les producteurs perdent le sommeil», dit-il. «Comme, certains d’entre eux se sont effondrés à moi. … Certaines des choses qu’ils font en termes de manipulation sont: ils se sentent vraiment mal. Mais en même temps, comme si c’était toujours, c’est comme si vous faisiez confiance à ces gens et que vous pensez qu’ils sont vos amis.

Horstmann a déclaré qu’il avait surpris ses producteurs en train de lui mentir dans les premiers jours du tournage.

«Je suis passé par trois ou quatre producteurs dans les trois premiers jours parce qu’ils se sont fait prendre dans des mensonges et qu’ils devraient changer pour un nouveau producteur», a-t-il déclaré.

Horstmann a poursuivi en disant qu’il pense, «dans la vraie vie», Bachelier les producteurs ne sont pas de «mauvaises personnes». Mais ils font des choses douteuses quand ils sont au travail.

«Une fois qu’ils ont mis ce sac banane et ce micro-oreille frickin, vous savez, c’est comme, ils sont une personne différente, vous savez? il a dit.

Blake Horstmann reprendra-t-il un jour «Bachelor in Paradise»?

Horstmann n’a pas beaucoup de confiance pour Bachelier producteurs après son temps sur Licence au paradis. Mais il y en a un dont il est toujours proche.

«Je suis toujours très proche du producteur qui était le mien pendant Becca [Kufrin’s] saison », dit-il. «Parce qu’elle n’était pas au paradis.»

Mais, dans l’ensemble, Horstmann «avait une très grande perte de confiance» dans les producteurs.

Horstmann a fait une séance de questions-réponses sur Instagram en août, où un fan lui a demandé s’il reviendrait un jour dans l’émission. Il a dit qu’il hésitait à cause des producteurs.

«Je crois toujours que vous pouvez trouver quelqu’un dans cet environnement fou… Je suis tombé amoureux et j’ai vu les autres tomber amoureux», a-t-il écrit. «Je pense que ce qui me fait peur, c’est que j’ai une confiance de 0,0716% dans les producteurs maintenant, donc ce serait TRÈS difficile pour moi d’être moi-même. La seule façon pour le processus de fonctionner est d’être complètement ouvert et honnête pendant celui-ci. Je ne suis tout simplement pas sûr de pouvoir le faire plus en connaissant la manipulation et le mensonge… »