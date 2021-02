Bachaco présente son nouveau single: La Policia

Pour beaucoup, Bachaco peut être quelque chose de nouveau, mais dans son 13 ans de carrière il a donné plus de 300 concerts. Depuis Argentine jusqu’à Canada partager la scène avec d’autres grands noms du reggae et de la musique du monde tels que: Stephen Marley et les Marley Brothers, Israel Vibration, Toots & The Maytals, Ozomatli, Easy Star All-stars, etc.

« La police », est le nouveau single de Bachaco et le premier à être présenté en territoire mexicain, une chanson contagieuse qui utilise la parodie et le sarcasme pour raconter une histoire sur une voisine de mauvaise humeur et son voisin en train de faire la fête.







La cumbia et le hip-hop prennent le contrôle du rythme musical dans le meilleur style de « Atrévete » de la Calle 13 (influence du groupe), avec des lignes de guitare électrique et des mélodies faciles à chanter, qui aborde des questions controversées telles que les préjugés sociaux sur la légalité du cannabis, goûts musicaux et différences culturelles.

La diversité musicale de Bachaco c’est ce qui en fait une véritable expérience multiculturelle. Les paroles coulent naturellement en anglais et en espagnol, leur ambiance véhiculant High Energy Groove!

Les célibataires «Good Morning», «Sunfire Girl» et «Keep Your Head Up» sont les meilleures chansons reggae de Bachaco. Avec leurs chansons ils vous feront danser pendant que chacun coule avec les siens Influences Dancehall, Ska, Rock, Hip-Hop, Dub et Latin Reggae.

Ici détendu … attendant l’arrivée de la police … désolé pour la visite … Tout le travail derrière cela a été brutal … Publié par Bachaco le jeudi 18 février 2021

Pour Bachaco Comme pour beaucoup d’autres musiciens qui ont tenté de renverser la pandémie en travaillant sur de la nouvelle musique et avec les limites de pouvoir voyager, ils ont fait une présence à distance, grâce à la technologie, dans d’autres territoires.