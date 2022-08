Babysitter : une satire sombre et débordante qui ne décolle pas tout à fait

Baby-sitting vient d’arriver dans le catalogue MUBIoù vous pouvez également voir des films comme Crimes du futur Soit Plaisir, parmi plusieurs autres. Or, la proposition du film canadien n’a rien à voir avec ces deux dernières sorties. Le deuxième long métrage de l’actrice et réalisatrice Monia Chokri construit une comédie insolite et quelque peu farfelue sur un couple québécois en crise.

Alors que Nadine traverse une grave dépression post-partum, son mari Cédric il fait une farce sexiste à un journaliste en direct et cela devient tellement viral que son travail décide de le suspendre. Ainsi, il se lance dans un étrange voyage pour se déconstruire et mettre de côté son machisme explicite. Même si ce n’est qu’avec l’aide de la nounou de leur fille Léa que le couple commence à comprendre ce qui leur arrive.

Le film de Chokriqui met en vedette elle-même, Nadia Tereszkiewicz Oui Patrick Hvonest une adaptation de la pièce de Catherine Léger, qui parraine ici le scénariste. Il faut dire, en ce sens, que l’un des points forts du film est justement les thèmes qui y sont abordés : sexisme, misogynie, liberté sexuelle et dépression post-partum.

Cependant, la manière dont son intrigue narrative est choisie fait que le reflet de ces enjeux reste en retrait et le spectateur ne peut éviter de se noyer entre des scènes excessivement débordantes, ridicules et, dans certains cas, dépourvues de sens.

Cela, bien sûr, ne signifie pas que la comédie n’est pas un grand genre pour analyser des sujets de ce style, mais dans le cas de Baby-sitting Ils n’ont pas été pleinement utilisés. C’est que si les personnages sont intéressants et correctement construits par leurs acteurs – notamment celui de Hivon, ingénieur pédant de 42 ans dont la masculinité toxique transparaît par les pores – l’exagération et la grandiloquence de la grande majorité des scènes signifient que non seulement les critiques se perdent complètement, mais qu’ils finissent aussi par être quelque peu élitistes, excluant des publics plus divers avec ce snobisme presque incompréhensible.

De la même manière, en ce qui concerne le casting, il convient également de souligner l’interprétation de Tereszkiewicz, qui joue Amy, La Nounou. L’actrice de 26 ans parvient à transmettre à son personnage un mélange d’affabilité et de folie qui devient même terrifiant mais étonnant à la fois.

D’autre part, un élément que le film de Chokri a en sa faveur, sans aucun doute, est la direction de la photographie et de l’art. En fait, c’est peut-être le point culminant du film et avec lequel il devient visuellement attrayant. Tour à tour, comme dans la grande majorité de ce type de comédies noires, la musique est essentielle. La ressource de la bande sonore composée par Émile Sornin ici aussi il est bien utilisé et s’ajoute comme une pièce qui génère l’exaspération, parfois, et la terreur, chez les autres.

Cependant, il faut mentionner que ce n’est pas suffisant pour ceux qui recherchent quelque chose de plus profond et de moins excentrique. En résumé, Baby-sitting C’est une satire avec des clairs-obscurs et quelques séquences absurdes qui ne conviennent pas aux impatients. Le film a une durée de 87 minutes et il est déjà visible dans le catalogue MUBI Latin America.

