Babylon’s Fall se fait écraser par des aversions lors de son retour dans le jeu

Babylon’s Fall, le prochain RPG d’action développé par Platinum Games et publié par Square Enix, est enfin de retour dans la mêlée avec une toute nouvelle bande-annonce de gameplay. Cependant, la réaction à ladite bande-annonce de gameplay n’a pas été positive. Sur la chaîne YouTube officielle de Square Enix, la vidéo a été bombardée de dégoûts, et bien que ce ne soit pas assez aussi mauvais sur le canal PlayStation, il est toujours difficile d’ignorer le ratio négatif.

Pourquoi cela se produit-il donc? Eh bien, si vous avez vu la bande-annonce par vous-même, vous en avez peut-être déjà une idée. Pour commencer, c’est juste une mauvaise bande-annonce. Les voix off étranges, l’absence totale d’effets sonores, les chants agaçants, ce n’est pas bon.

Mais alors, la séquence de gameplay elle-même laisse beaucoup à désirer. Certes, ce n’est qu’un aperçu rapide d’un titre en développement qui encore n’a pas de date de sortie, mais il semble raide et maladroit ici. Ce n’est certainement pas le genre d’action rapide et fluide que nous attendons de Platinum Games.

Cela n’aide pas non plus que Babylon’s Fall se positionne désormais principalement comme un jeu d’action coopératif – et un service en direct en plus. Il y a une puanteur claire attachée au terme ces jours-ci, et il est tout à fait clair que les gens aspiraient à une expérience de RPG d’action plus traditionnelle.

Comparez-le à la bande-annonce précédente de Babylon’s Fall – qui a été diffusée lors de l’une des émissions State of Play de Sony l’année dernière – et la différence est la nuit et le jour.

Voici la bande-annonce du gameplay de décembre 2020 :

Il y a une énergie ici, et un certain piquant au combat. Cela a l’air intriguant, et c’est une bande-annonce qui nous a donné envie d’en voir plus – c’est pourquoi nous étions ravis d’apprendre que Babylon’s Fall serait à l’E3.

C’est vraiment dommage que le jeu soit maintenant explosé sous tous les angles, mais il est indéniable que ce fut une performance décevante pour de nombreux spectateurs impatients. Qui sait, Babylon’s Fall pourrait briller dans sa prochaine version bêta fermée, mais pour le moment, cela semble assez difficile.