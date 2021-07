Babylon sera le premier rôle à l’écran de Tobey Maguire depuis 2014

Alors qu’il semble que Tobey Maguire est partout en ce moment grâce aux rumeurs de son éventuelle inclusion dans un Homme araignée multivers dans le prochain Spider-Man: No Way Home, Maguire n’est plus apparu à l’écran dans un film depuis Sacrifice de pion en 2014, si vous écartez son travail de voix off sur Patron Bébé en 2017. Maintenant, cependant, Homme araignée rumeurs mises à part, il semble qu’il revienne sur grand écran après avoir signé pour le film étoilé Babylone, dont il agit également en tant que producteur exécutif.

Il y a actuellement peu d’informations sur le film réalisé par Damien Chazelle, mais Maguire sera rejoint par d’autres acteurs Olivia Wilde, Phoebe Tonkin et Spike Jones, qui rejoindront l’énorme liste de distribution de Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Katherine Waterston, Max Minghella , Flea, Rory Scovel, PJ Byrne et Damon Gupton entre autres. Le film racontera l’histoire de la transition d’Hollywood de l’ère du cinéma muet au cinéma parlant dans les années 1920, et on pense que le film verra le casting jouer des personnages historiques de l’époque grâce à Maguire répertorié à un moment donné comme producteur de film. Irving Thalberg sur IMDB il y a quelques mois. Le film devrait commencer à tourner plus tard ce mois-ci et sortir en janvier 2023.

Cependant, alors que Babylone est répertorié comme la prochaine apparition confirmée de Maguire au cinéma, il y en a encore beaucoup qui pensent qu’il sera vu avant cela dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison aux côtés de Tom Holland et de l’ancien prodige palmé Andrew Garfield. On sait que les anciens méchants de Jamie Foxx et Alfred Molina, Electro et Doctor Octopus, devraient figurer dans le film, donc même sans mot officiel de Sony ou de Disney, et un démenti de Hollande – qui n’est probablement pas la source la plus fiable pour vérité et mensonges sur ses films Marvel – les fans attendent toujours beaucoup que nous soyons sur le point de voir un méga mash-up Spider-Man en décembre.

S’il s’avère que Maguire ne fait pas d’apparition dans le film Marvel très attendu à la fin de l’année, il est difficile de croire que cela aura fait près d’une décennie depuis sa dernière apparition quand Babylone est libérée. À part sa première apparition au cinéma en 1989 dans L’assistant, Maguire n’a jamais été à plus de quelques années de son prochain film et a été vu dans au moins un film presque chaque année entre 1997 et 2014. Je suis sûr que les fans seront heureux de le revoir sur grand écran chaque fois que cela arrive.

Loin des films, et peut-être en partie la raison de son absence récente, Tobey Macguire a vu son mariage de neuf ans avec Jennifer Meyer se terminer en 2016, Meyer demandant le divorce en 2020. Bien que cela aurait sûrement un effet sur la vie de Macguire, peut-être que prendre un peu de temps était quelque chose dont il avait besoin pour l’aider à traverser ce qui a dû être une période éprouvante et incertaine pour lui alors qu’ils travaillaient ensemble jusqu’à leur conclusion. Quelle que soit la raison, nous pouvons nous attendre à revoir Maguire dans Babylone en janvier 2023 sinon avant.