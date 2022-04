Babylon : le film de Tobey Maguire qui pourrait lui valoir un Oscar

in

PARAMOUNT PICTURES

L’acteur de Spider-Man travaillera aux côtés de Damien Chazelle, réalisateur de La La Land et Whiplash. Découvrez quelle icône du cinéma prendra vie dans ce film.

© GettyTobey Maguire jouera une icône du cinéma à Babylone.

Tobey Maguire est devenu une icône mondiale lorsqu’il a donné vie à Peter Parker dans la première trilogie de homme araignée. Bien qu’il ait ensuite joué dans une série de films, la vérité est qu’il n’a jamais retrouvé la popularité que le super-héros lui a donnée. Son retour chez Marvel et Sony Pictures aux mains de Spider-Man : Pas de retour à la maison, remet cet acteur à l’honneur. Dans ce sens, Paramount Pictures l’a choisi à la tête du casting de Babylonele film qui pourrait vous donner un oscar.

L’événement CinemaCon a laissé des dizaines de nouvelles et de nouveaux aperçus des prochaines sorties. C’est dans le cadre de cette convention que le prochain grand projet de Tobey Maguire a été annoncé. Dirigée par Damien Chazellel’esprit derrière frappe comme La La Terre Oui coup de fouetla bande arriverait sur 25 décembre 2022 à tous les théâtres. Il n’y a pas encore d’avancées officielles, mais en tout cas on sait quel sera le grand rôle que l’acteur de Spider-Man occupera.

Ce ne sera rien de moins que… Charlie Chaplin! A cette occasion, Tobey Maguire laissera de côté son costume de Spider-Man pour se mettre dans la peau du plus célèbre comédien britannique du cinéma muet, qui a laissé des classiques indiscutables comme Temps modernes, lumières de la ville Soit Le grand dictateur. L’acteur se prépare déjà à lancer ce nouveau projet qui l’aura comme protagoniste, en plus de lui donner la chance de briller dans le rôle de producteur.

De quoi s’agira-t-il ? Damien Chazelle fera à nouveau équipe avec Justin Hurwitz en tant que responsable de la musique, de voyager aux origines d’Hollywood. C’est que, pour autant qu’on le sache, Babylone Il abordera la manière dont l’industrie a dû opérer la transition du cinéma muet -où Chaplin était autrefois une icône- au cinéma sonore que nous connaissons aujourd’hui. Pour cela, il se concentrera sur l’histoire d’une star qui semble incapable de s’adapter aux temps nouveaux.

Dans les rôles principaux se démarqueront également margot robbiequi est venue remplacer Emma Stone, et Brad Pitt. Le duo jouera respectivement Clara Bow et John Gilbert. Ils rejoindront également le casting avec leurs performances. Katherine Waterston, Olivia Wilde, Samara Weaving, Li Jun Li, Lukas Haas, Damon Gupton, Eric Robert, Jovan Adepo et Rory Scovel. Avec cette équipe, Tobey Maguire se met dans le viseur de l’Académie pour la prochaine saison des récompenses.

