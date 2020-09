Babylon Berlin Saison 4: Souffrant de l’impact de la pandémie Corona !!

La première saison de Babylon Berlin sera diffusée sur Sky 1 en octobre 2017. La série policière néo-noire allemande «Babylon Berlin» gagne une reconnaissance internationale à partir des saisons 1 et 2. Début sur Netflix le 30 janvier 2018. La série allemande la plus chère parvient à gagner acclamations critiques. Et l’approbation du public qui ouvre la voie à la saison 3.

Adoption de la série mystère à succès de Volker Kutscher. L’émission suit un vétéran de la Première Guerre mondiale devenu inspecteur de Cologne Herein Rath et une criminologue émancipée Charlotte Ritter alors qu’ils se lancent dans une mission pour débarrasser Berlin des crimes commis pendant la République de Weimar en 1929.

Depuis la première de la saison 3, les fans de Netflix ont hâte de connaître la saison 4.

Date de sortie de Babylon Berlin Saison 4:

Première de la saison 3 du 24 janvier 2020 au 28 février 2020. La saison 3 de Babylon Berlin chute dans son intégralité sur Netflix le 28 février 2020. Avec les douze épisodes sont disponibles en streaming sur Netflix. Bien qu’il n’y ait pas d’annonce officielle sur la saison quatre et la sortie. La création confirme que la saison 4 est en préparation et que la production commencera après la pandémie. Cela signifie que la saison 4 a un feu vert. Attendons des nouvelles à ce sujet à l’avenir.

Détails de parcelle de Babylon Berlin:

La troisième saison de l’émission est l’adoption du roman policier de Kutcher. Il se déroule en 1929 lorsque l’introduction des talkies marque l’ère du cinéma muet. Rath et Ritter tentent de résoudre le mystère du meurtre d’une actrice décédée sur un tournage. Situé au milieu du tragique krach boursier et de l’échec de la démocratie sous les nazis. Dans la saison 4, nous pouvons nous attendre à voir Rath et Ritter résoudre un autre mystère de meurtre dans un contrôle nazi à Berlin.

Que le compte à rebours pour Babylon Berlin saison 4 commence Berlin pic.twitter.com/KBBlYOFAGc – Yvanna (@yvannaOfficial) 29 mars 2020

