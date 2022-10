Babylon Berlin Saison 4 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont vraiment posé des questions sur la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de Babylon Berlin. Les fans sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série, car les épisodes précédemment publiés ont laissé beaucoup de questions dans l’esprit des fans. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous voulez également connaître toutes ces choses, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de Babylon Berlin dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 4 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire sur: Vinland Saga Saison 2 Episode 2 Date de sortie

C’est une série allemande et ce spectacle a été créé, écrit et réalisé par Tom Tykwer, Achim von Borries et Hendrik Handloegten, il est basé sur des romans de l’auteur allemand Volker Kutscher. Son premier épisode est sorti le 13 octobre 2017 et après la sortie, cette émission a réussi à gagner beaucoup de popularité dans différents pays.

L’histoire de cette série suit Gereon Rath (Volker Bruch), un inspecteur de police en mission de Cologne qui est en mission secrète pour démanteler un réseau d’extorsion. Toute l’intrigue de cette série se déroule à Berlin pendant les dernières années de la République de Weimar. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous la trouverez toujours vraiment intéressante. Maintenant, tous les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de Babylon Berlin. Alors sachons-le.

Vous pouvez également lire sur: Wolfboy And The Everything Factory Saison 2 Episode 2 Date de sortie

Babylon Berlin Saison 4 Épisode 3 Date de sortie

Nous allons donc vous révéler ici la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de Babylon Berlin. Le troisième épisode de cette saison devrait sortir le 21 octobre 2022. Si vous êtes impatient de regarder cet épisode, nous vous recommanderons tous de marquer la date indiquée.

Vous pouvez également lire sur: The Goldbergs Saison 10 Episode 4 Date de sortie

Où diffuser Babylon Berlin?

Si vous souhaitez regarder cette dernière saison de cette émission, vous pouvez la regarder sur Sky 1 et Das Erste. Il s’agit du réseau officiel de cette série / Cependant, vous pouvez également diffuser cette série sur le site officiel de Sky 1. Si vous avez manqué des épisodes précédents, vous pouvez le diffuser ici. La disponibilité de cette série dépendra également de votre région.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 23 de la saison 18 des anciens extraterrestres

Liste des acteurs

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Volker Bruch comme inspecteur Gereon Rath,

Liv Lisa Fries comme Charlotte Ritter

Peter Kurth comme inspecteur en chef détective Bruno Wolter

Matthias Brandt comme conseiller August Benda

Léonie Benesch dans le rôle de Greta Overbeck

Severija Janušauskaitė comme comtesse Svetlana Sorokina

Ivan Shvedoff comme Alexeï Kardakov

Hannah Herzsprung comme Helga Rath

Lars Eidinger dans le rôle d’Alfred Nyssen

Benno Fürmann comme colonel Gottfried Wendt

Mišel Maticević comme Edgar Kasabian

Ronald Zehrfeld comme Walter Weintraub

Meret Becker dans le rôle d’Esther Kasabian

Vous pouvez également lire à propos de: Bleach TYBW Anime Episode 2 Date de sortie

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de Babylon Berlin, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour visionner cet épisode de cette nouvelle saison. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de Babylon Berlin, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂