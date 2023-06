Babylon 5: The Road Home Trailer continue la série de science-fiction bien-aimée

Retourner à Babylone 5 alors que la saga interstellaire épique se poursuit avec la première bande-annonce de la suite animée à venir, Babylon 5 : Le chemin du retour. Publié avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Entertainment, Babylon 5 : Le chemin du retour est le premier volet animé de la franchise de science-fiction bien-aimée et emmènera le public dans un voyage à travers de multiples réalités alors que John Sheridan tente de retrouver le chemin du retour. Découvrez la bande-annonce de Babylon 5 : Le chemin du retour dessous.





« Voyagez à travers la galaxie avec John Sheridan alors qu’il se retrouve de manière inattendue transporté à travers plusieurs chronologies et réalités alternatives dans une quête pour retrouver le chemin du retour », le synopsis officiel de Babylon 5 : Le chemin du retour lit. « En cours de route, il retrouve des visages familiers, tout en découvrant de nouvelles révélations cosmiques sur l’histoire, le but et la signification de l’Univers. »

Babylon 5 : Le chemin du retour agira comme une continuation de la série télévisée et verra plusieurs membres de la distribution originale reprendre leurs rôles sous forme animée. L’acteur principal Bruce Boxleitner revient en tant que John Sheridan, aux côtés de Claudia Christian en tant que Susan Ivanova, Peter Jurasik en tant que Londo Mollari, Bill Mumy en tant que Lennier, Tracy Scoggins en tant qu’Elizabeth Lochley et Patricia Tallman en tant que télépathe Lyta Alexander.

L’aventure animée amènera également plusieurs nouvelles voix dans la mêlée, dont Paul Guyet (League of Legends, Red Dead Redemption II) comme Zathras et Jeffrey Sinclair, Anthony Hansen (Star Wars : Battlefront) comme Michael Garibaldi, Mara Junot (Dieu de la guerre : Ragnarök) en tant que Reporter et Computer Voice, Phil LaMarr (Samouraï Jack, Futurama) en tant que Dr Stephen Franklin, Piotr Michael (Beavis et Butt-Head, jeunes aventures Jedi) comme David Sheridan, Andrew Morgado (Archer, docteur Strange dans le multivers de la folie) comme G’Kar, et Rebecca Riedy (Amour, mort et robots) comme Delenn.





Babylon 5 est l’une des plus grandes franchises de science-fiction de tous les temps

Télévision Warner Bros.

Depuis 1993, Babylone 5 se déroule dans un futur lointain, entre les années 2257 et 2262, et dépeint un futur où la Terre a des États souverains ainsi qu’un gouvernement unificateur connu sous le nom de Earthgov. Décrit comme « l’un des programmes les plus complexes de la télévision », Babylone 5 traite de toutes sortes de problèmes, y compris le fanatisme religieux, les tensions raciales, les pressions sociales et les rivalités politiques, aux côtés de tropes de science-fiction tels que les prophéties

Babylon 5 est désormais l’une des plus grandes franchises de science-fiction de tous les temps, composée de films, de séries télévisées, de bandes dessinées, de romans, etc., les fans attendant un retour depuis de nombreuses années. Heureusement, l’attente est enfin terminée, avec Babylone 5 créateur J. Michael Straczynski révélant plus tôt cette année que Babylon 5 : Le chemin du retour sera « rauque, sincère, non-stop, une tonne de plaisir à travers le temps et l’espace et une lettre d’amour aux fans ».

Réalisé par Matt Peters, avec un scénario original Babylone 5 le créateur de la franchise J. Michael Straczynski, Babylon 5 : Le chemin du retour devrait sortir sur DVD, Blu-ray, 4K et vidéo à la demande par Warner Bros. Discovery Home Entertainment le 15 août 2023.