Babylon 5: The Road Home sera une suite animée de l’émission télévisée

De nouveaux détails sont arrivés sur l’animation Babylone 5 film récemment annoncé par le créateur de l’émission télévisée J. Michael Straczynski. La semaine dernière, Straczynsky a déclaré qu’un film d’animation Babylone 5 le film était en préparation, publiant en ligne une image de la page de couverture du scénario avec l’annonce. Maintenant, de nouveaux détails sont apparus, révélant le titre de l’émission comme Babylon 5 : Le chemin du retour. Par THR, il a également été divulgué que le film servira de continuation à l’émission télévisée originale. Une première photo de la station spatiale titulaire dans le nouveau film, présentée ci-dessus, a également été publiée.





La ligne de connexion du film se lit comme suit : « Voyagez à travers la galaxie avec John Sheridan alors qu’il se retrouve de manière inattendue transporté à travers plusieurs chronologies et réalités alternatives dans une quête pour retrouver le chemin du retour. En cours de route, il retrouve des visages familiers, tout en découvrant le cosmique. de nouvelles révélations sur l’histoire, le but et la signification de l’Univers.

Les membres de la distribution ont également été annoncés pour le film, et oui, l’acteur Bruce Boxleitner reviendra à la voix de John Sheridan après avoir joué le personnage dans l’émission télévisée en direct. Parmi les autres membres de la distribution, citons Claudia Christian dans le rôle de Susan Ivanova, Peter Jurasik dans le rôle de Londo Mollari, Bill Mumy dans le rôle de Lennier, Tracy Scoggins dans le rôle d’Elizabeth Lochley et Patricia Tallman dans le rôle de Lyta Alexander. Le personnage de Jeffrey Sinclair, initialement exprimé par le défunt acteur Michael O’Hare, sera joué par Paul Guyet.

Straczynski, qui produit avec Sam Register, a écrit le scénario. Matt Peters (Batman et Sueprman : la bataille des super-fils) dirige. Parmi les autres nouveaux membres de la distribution, citons Anthony Hansen dans le rôle de Michael Garibaldi, Mara Junot dans le rôle de journaliste de Computer Voice, Phil LaMarr dans le rôle du Dr Stephen Franklin, Piotr Michael dans le rôle de David Sheridan, Andrew Morgado dans le rôle de G’Kar et Rebecca Riedy dans le rôle de Delenn. Guyet exprimera également Zathras en plus de Jeffrey Sinclair.

Vous vous souvenez de Babylon 5 ? C’est de retour… sous forme animée

Warner Bros.

Babylone 5 diffusé à l’origine pendant cinq saisons entre 1994 et 1998. Il y avait aussi des téléfilms de suivi ainsi qu’une expansion dans les bandes dessinées, les romans et d’autres supports. La série se déroule à bord de la station spatiale titulaire, suivant le personnel militaire humain et les diplomates extraterrestres alors qu’ils vaquent à leurs occupations. Babylone 5. La série est restée populaire depuis la fin de sa diffusion, et les fans ont été ravis des informations selon lesquelles elle se poursuivrait.

Pendant ce temps, il a également été prévu de redémarrer complètement Babylone 5 comme une nouvelle série télévisée, réinventant l’émission originale avec une distribution différente. Ce redémarrage a mis du temps à progresser, bien que le chef de la CW, où la série est en préparation, ait annoncé que la série devait toujours être développée, notant à quel point il « adorerait ramener cette histoire dans certains Forme ou forme. »

Babylon 5 : Le chemin du retour n’a pas encore de date de sortie fixée, mais le mot est Warner Bros. Animation et Warner Bros. Discovery Home Entertainment abandonneront le film d’animation cet été.