‘Babylon 5’ est remasterisé et est maintenant disponible à la location ou à l’achat en ligne

Les mots ne peuvent tout simplement pas exprimer la joie. La saga épique de science-fiction «Babylon 5» de J Michael Straczynski a finalement reçu une mise à niveau attendue depuis longtemps vers la HD et est maintenant disponible en téléchargement numérique sur Amazon et iTunes où disponible dans le monde entier, et sur HBO Max.

Le nouveau « Babylone 5 « la mise à jour n’est pas aussi complète que la refonte » Star Trek: la nouvelle génération « reçu, mais il est bien meilleur que la qualité du DVD que nous avons été obligé de regarder jusqu’à présent. Et c’est probablement le meilleur que nous obtiendrons.

Selon Warner Brothers , « Babylon 5 Remastered » a été scanné à partir du négatif original de la caméra. Les séquences de film ont été scannées en 4K, puis «terminées», ou réduites, de nouveau en HD, avec un nettoyage de la saleté et des rayures, ainsi qu’une correction des couleurs. Le CGI et les séquences composites de l’émission, quant à eux, ont été mis à l’échelle numériquement en HD avec seulement quelques ajustements mineurs là où c’est absolument nécessaire. Malheureusement, le remaster conserve un rapport d’aspect de 4: 3 – pas 16: 9 – même si le spectacle a été filmé pour écran large et sorti sur DVD en écran large.

En plus d’un casting régulier incroyable, la série comprenait un certain nombre de camées de grandes stars de la science-fiction. (Crédit d’image: Warner Bros)

« Babylon 5 » a été diffusé pour la première fois en février 1993 et ​​au cours de cinq ans et demi, il a changé la science-fiction télévisée pour toujours. Nous n’allons pas mâcher nos mots ici, c’est brillant. Vous rirez, vous pleurerez certainement et vous serez absolument éclairé pour toujours en suivant une histoire époustouflante qui se déroule à travers le temps et l’espace.

Une distribution incroyable a livré des performances phénoménales et comprenait Andreas Katsulas (G’Kar), Peter Jurasik (Londo), Mira Furlan (Delenn), Jerry Doyle (Michael Garibaldi), Bruce Boxleitner (Captain John Sheridan), Richard Biggs (Dr. Franklin), Claudia Christian (Commandant Susan Ivanova), Stephen Furst (Vir Cotto), Bill Mumy (Lennier), Andrea Thompson (Talia Winters), Patricia Tallman (Lyta Alexander), Jeff Conaway (Zack Allan) et Michael O’Hare ( Commandant Jeffrey Sinclair). Tragiquement, un nombre sans précédent de ces stars incroyablement talentueuses de la science-fiction ne sont plus parmi nous et ce n’est que la semaine dernière que Mira Furlan a rejoint cette liste.

La première saison pose les bases, puis lentement, prend progressivement de l’ampleur jusqu’au début de la quatrième, lorsque vous allez littéralement ne pas pouvoir arrêter en train de regarder. Il y a cinq saisons au total, mais Straczynski pensait qu’il n’en aurait que quatre, donc la saga passionnante se termine plus ou moins à la fin de la saison 4. Le cinquième est principalement une série d’épisodes autonomes qui sont toujours très agréables et, très franchement, vous donnera une chance de reprendre votre souffle.

« Babylon 5 » est l’une des meilleures émissions de science-fiction jamais écrites pour la télévision et trône joyeusement au sommet de son trône dans le Sci-Fi Hall of Fame avec « Battlestar Galactica » de Ron D Moore, « L’étendue »et« Star Trek: la série originale ».

Puis il y a le [ahem] connexion entre « Babylon 5 » et « Star Trek: Deep Space Nine , » mais tu peux lire tout ça ici .

Selon Engadget , le processus de remasterisation a duré environ six ans et a été un « travail d’amour » pour toutes les personnes impliquées. Cependant, le studio a refusé de commenter si cela conduirait à une sortie Blu-ray, mais cela semble peu probable. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services, car si vous êtes déjà abonné à HBO, il est fort possible que HBO Max soit gratuit à regarder.

Pendant ce temps, la chaîne de streaming aurait atteint son objectif d’abonnés deux ans avant la date prévue. Rapports The Verge que HBO Max compte près de 40 millions d’abonnés américains comme l’a révélé mercredi AT&T dans son rapport sur les résultats du premier trimestre. Nul doute que la décision de diffuser « Wonder Woman 1984 » y a joué un grand rôle et la sortie de « Babylon 5 » ne fera que lui profiter davantage.

