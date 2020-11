Avec quelques épisodes de Le mandalorien la saison 2 déjà disponible pour le visionnage excessif, les téléspectateurs s’inquiètent pour l’avenir de Baby Yoda et de notre chasseur de primes. Vont-ils rester ensemble pour la saison 3?

Voici ce que nous savons sur les personnages de la saison 3 de ceci Guerres des étoiles série en direct.

‘The Mandalorian’ est confirmé pour la saison 3

C’est la voie pour les abonnés Disney +. Avec de nouveaux épisodes de la saison 2 toujours en sortie sur Disney +, le studio a annoncé que The Mandalorian reviendrait pour une troisième saison. Cependant, une grande partie de l’intrigue de ces prochains épisodes est encore inconnue.

Cosmopolitan note que The Mandalorian a lieu environ cinq ans après Le retour du Jedi, environ 14 ans avant l’aventure de Rey et Fin en le réveil de la force.

Cela pourrait signifier que cela Guerres des étoiles la série rattrape la trilogie de la suite, bien qu’il reste encore quelques saisons pour que cela se produise. En ce qui concerne les personnages qui apparaîtront aux côtés du mandalorien pour la troisième saison, il y a quelques suppositions.

Baby Yoda reviendra-t-il pour la saison 3 de « The Mandalorian »

En ce qui concerne les membres confirmés de la distribution, les fans savent avec certitude que Pedro Pascal reprendra son rôle de personnage principal. Alors que les nouveaux épisodes de la saison 2 sont toujours diffusés chaque semaine, on ne sait pas exactement où son aventure actuelle le mènera.

Ce n’est pas parce qu’il est chargé de rendre l’enfant aux Jedis qu’il sera absent des saisons futures. Bien que rien ne soit confirmé pour les saisons à venir, Cosmopolitan suppose que la marionnette préférée des fans de la série, surnommée Baby Yoda par les fans sur Internet, sera dans la saison 3.

Les fans attendent avec impatience plus d’aventures mettant en vedette le Mandalorien avec la saison 4

Il y a même une saison 4 de Le mandalorien dans les ouvrages. Un membre de la distribution, Giancarlo Esposito, a déclaré lors d’une interview avec People que les saisons 3 et 4 sont là où les fans vont commencer à obtenir des réponses.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de première officielle pour la saison 3, certains pensent que ces nouvelles saisons seront diffusées environ un an après l’autre. En réalité, Le mandalorien l’écrivain et créateur, Jon Favreau, prévoit de tourner la saison 3 «avant la fin de l’année», si le COVID-19 le permet.

«Nous fonctionnons sous l’hypothèse que nous serons en mesure d’aller de l’avant», a déclaré Favreau lors d’un entretien avec Variété. « Nous sommes dans de très petites situations et nous avons souvent beaucoup de personnages dans les masques / »

«Et nous avons aussi beaucoup de travail numérique qui augmente les choses», a-t-il poursuivi. «Nous sommes donc une émission qui est probablement bien équipée pour être flexible en fonction des protocoles qui émergent autour du redémarrage du travail.»

Original Guerres des étoiles les films et les émissions de télévision sont disponibles exclusivement en streaming sur Disney +. Nouveaux épisodes de Le mandalorien première sur Disney + sur une base hebdomadaire. Pour en savoir plus sur la plateforme de streaming de Disney et pour vous abonner, visitez leur site Web.