Baby Yoda pourrait avoir son propre sabre laser dans «  The Mandalorian  »

La Deuxième Saison de la série retombées de ‘Star Wars’, ‘The Mandalorian’, s’est terminé par une tournure inattendue qui a laissé les fans se demander comment l’histoire allait continuer Jon Favreau et l’équipe derrière la série.

La série centrée sur les personnages de Din Djarin, interpreté par Pedro Pascal et Bébé yoda ou Grogu, a réussi à attirer de nombreux anciens fans de la franchise, ainsi que de nouveaux et pas pour moins, avec les camées spectaculaires qu’il a eues lors de sa deuxième saison, parmi lesquels figurent, Bo-katan, Ahsoka tano, Boba Fett et le magnifique Luke Skywalker.







Le dernier épisode de la deuxième saison s’est terminé lorsque Luke est venu à la rescousse de Grogu des mains de l’empire, détruisant toute une armée de Soldats noirsCependant, les dernières minutes avaient un goût doux-amer, car Din Djarin ou j’envoie, a dit au revoir à son inséparable Grogu être formé par Skywalker.

Maintenant, la question est, comment vont-ils se revoir Bébé yoda et j’envoie dans les saisons futures? Les fans ont cependant suggéré des théories et des scénarios sans fin sur la façon dont cela pourrait se produire, selon les informations du portail. Nous avons cela couvert et différentes rumeurs, indiquent que Grogu Je reviendrais comme un Jedi formé et avec les siens sabre laser.

Bien que, bien sûr, cela conduirait à résoudre d’autres doutes, quant à savoir s’il y aura un saut dans le temps dans la série, ou si, d’un autre côté, il est simplement temps pour Grogu développez vos pouvoirs en tenant compte du fait que votre âge réel est de 50 ans, bien que votre espèce vieillisse beaucoup plus lentement.

Celui Grogu pourrait avoir son propre sabre laser quand il était petit n’est pas une idée folle, puisque, dans l’univers des séries animées, on a vu que les jeunes Padawan ils portent également leurs propres sabres, qu’ils doivent d’abord construire.

Il ne nous reste plus qu’à attendre le troisième saison de ‘The Mandalorian’ frapper les écrans de Disney + il 25 décembre du 2021, pour découvrir comment l’histoire de Din Djarin et Grogu.