Baby Yoda fait du stop avec SpaceX Crew pour un lancement historique

Baby Yoda est actuellement dans l’espace avec le SpaceX Crew-1 après le lancement historique. Le mandalorien star est à bord du vaisseau spatial de la société alors qu’il se dirige vers la Station spatiale internationale. L’inclusion de l’enfant s’inscrit dans une longue tradition dans l’histoire des vols spatiaux. L’enfant représente l’indicateur d’apesanteur, ou «indicateur zéro G», qui est un petit objet utilisé pour déterminer quand le vaisseau spatial est en orbite et hors de portée de l’attraction gravitationnelle de la Terre.

Des images vidéo du moment où l’équipe SpaceX a frappé l’environnement de microgravité ont été publiées, et on peut facilement voir Baby Yoda commencer à flotter autour du vaisseau spatial. Avec l’enfant, les astronautes comprennent Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l’astronaute de la JAXA Soichi Noguch. «Nous avons Baby Yoda à bord qui essaie de prendre place en ce moment», a déclaré Leah Cheshier, spécialiste des communications de la NASA, pendant le streaming en direct de la mission. Ils sont en route pour la Station spatiale internationale où ils resteront pendant les six prochains mois. L’événement historique marque la première mission opérationnelle de l’équipage commercial de la NASA et la première fois que Le mandalorien la marchandise est arrivée dans l’espace.

Le mandalorien la saison 2 est actuellement en cours avec l’épisode 4 qui fait ses débuts cette semaine.Guerres des étoiles les fans ont été traités avec une autre facette de la personnalité espiègle de l’enfant, qui a choqué une poignée de fans. Dans l’épisode 2, le bébé en bas âge a été vu en train de grignoter les œufs de la grenouille, avec des araignées des neiges et de partir seul. L’adorable créature a des pouvoirs de Force, mais ne les a pas encore exploités, ce qui le met en danger continu, tout comme un enfant en bas âge se promenant avec un chasseur de primes dans des galaxies aléatoires.

L’attention de SpaceX remettra probablement la marchandise Baby Yoda en forte demande. Afin de garder l’enfant secret, Lucasfilm et Disney n’ont fabriqué aucune marchandise à l’avance. Le mandalorien Les produits étaient disponibles lors du lancement de l’émission, mais l’enfant n’était pas inclus, ce qui a entraîné une forte demande pour tout produit à la ressemblance du personnage, ce qui a conduit à des bootlegs et autres matériels non autorisés inondant le marché. Maintenant, il est assez facile d’entrer dans un magasin et de retirer un Baby Yoda de l’étagère ou d’en commander un en ligne, bien que tout cela puisse changer lorsque les images SpaceX commencent à se répandre davantage.

Le mandalorien est devenu la plus grande chose à sortir de la Guerres des étoiles franchise en années. L’enfant a volé tout le tonnerre de la trilogie de la suite, qui vient de se terminer l’année dernière. Pour de nombreux fans inconditionnels, la série en direct Disney + perpétue l’esprit des films originaux de la fin des années 1970 et du début des années 1980, tout en innovant en même temps. Maintenant, ils peuvent tous se vanter que Baby Yoda est dans l’espace avec la NASA. Vous pouvez voir des images de Baby Yoda en apesanteur ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Video From Space.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming