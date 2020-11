Baby Yoda est maintenant sur la Station spatiale internationale

La capsule SpaceX Crew Dragon qui s’est envolée vers la Station spatiale internationale au cours des dernières heures n’a pas amené seulement un équipage humain. En plus des quatre astronautes qui resteront à l’ISS pendant les prochains mois, en fait, le deuxième lancement du vaisseau spatial privé de la société d’Elon Musk impliquait également un gentil extraterrestre: Bébé Yoda, personnage populaire de la série télévisée The Mandalorian qui au cours de la dernière année a kidnappé des millions de fans de Star Wars (et non) avec ses formes décidément mignonnes et tendres.

Il y avait donc un peu de Force avec l’équipage de ce deuxième lancement du Crew Dragon, qui pour ce voyage a décidé d’emporter avec eux une marionnette Baby, mieux connue sous le nom de Baby Yoda; c’est un extraterrestre de la même race que Jedi Master Yoda qui est apparu dans la série Mandalorien. Dans les vidéos qui ont caractérisé le lancement qui a eu lieu hier et qui a emmené l’équipage à la Station spatiale internationale (l’amarrage a également été réussi), il est possible de voir la petite marionnette de Baby Yoda flotter pour le cockpit, tandis que les quatre astronautes ils passent le temps à attendre la réunification avec l’ISS. En effet, le petit animal en peluche sera un invité de la station pour les prochains mois.

En réalité, la présence de la marionnette n’est pas seulement une curiosité, mais la peluche a une fonction bien précise et, surtout, utile pour la mission. Depuis quelque temps, en effet, un « indicateur zéro G » est utilisé dans les voyages spatiaux, c’est-à-dire un objet qui permet aux astronautes de savoir immédiatement quand ils sont en apesanteur. Pour cela, un petit objet est inséré à l’intérieur de l’engin spatial qui commence à flotter une fois qu’il entre en orbite et, par conséquent, en présence de microgravité. Cet objet a souvent été associé à des indicateurs résolument tendres qui ont pris à plusieurs reprises la forme de marionnettes mignonnes. Lors du premier voyage de la capsule Crew Dragon, par exemple, les deux astronautes ont emporté avec eux une marionnette représentant la Terre, tandis que le premier vol du CST-100 Starliner de Boeing a été inauguré par une marionnette Snoopy.