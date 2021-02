Baby Yoda devient viral pour s’être lancé dans la politique mexicaine

Bébé yoda est devenu célèbre dans le monde entier après son apparition dans The Mandalorian, le hit Disney +. Le personnage figurait parmi les points forts des deux premières saisons de la série et est devenu une icône pour les fans. Son image est devenue très populaire, mais dans les dernières heures, il a été surpris par l’endroit où il est arrivé: un parti politique mexicain l’a utilisé pour faire campagne. Inhabituel!

Dans les réseaux sociaux, une photo du petit Grogu a commencé à circuler avec le gilet officiel du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), une force de centre-droit au Mexique. Le jouet militant Il est rapidement devenu viral et a atteint les oreilles du président de l’organisation, Alejandro Moreno.

«Même Grogu a mis son gilet! Ils ont partagé cette superbe photo avec moi et j’ai besoin de votre aide pour le retrouver. Si vous le connaissez, taguez-le dans un tweet, nous allons l’inviter à visiter l’Institutional Revolutionary Fête! », a partagé le manager sur Twitter pour profiter de la tendance et faire son jeu.

Le message a été répondu par Gabriel Angeles Rouge, un partisan du PRI qui a montré Baby Yoda entre ses mains. Moreno, ancien gouverneur de Campeche, a remercié le geste et a invité son propriétaire au siège du Parti. De cette façon, d’autres aventures sont à venir pour la petite poupée.

Ce n’est pas la première fois que bébé Yoda souffre d’un usage politique: En janvier 2020, le fils de Donald Trump a publié un montage du personnage avec le visage de son père et l’inscription « The MAGAlorian » (en référence à Make America Great Again). L’image a été prise par de nombreux partisans de l’ancien président et de ses partisans au cours de cette année électorale qui l’a finalement écarté du pouvoir.