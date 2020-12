Baby Yoda a enfin sa propre smartwatch et c’est grâce à Disney et Vodafone

Neo est la smartwatch créée entre Disney et Vodafone avec laquelle vous pouvez porter Baby Yoda et d’autres personnages mythiques à votre poignet. Ce sont tous vos détails.

La smartwatch, ou montre intelligente, est devenue l’un des appareils portables préférés des utilisateurs.

Disney et Vodafone ont voulu rejoindre la mode de cet accessoire créer votre propre montre intelligente pour enfants, qui ravira les fans de personnages comme Baby Yoda, Elsa ou Buzz Lightyear.

La collaboration Disney et Vodafone son nom est Neo, et est né pour aider les parents à maintenir le contact avec leurs enfants tout en favorisant leur indépendance.

La smartwatch Neo ne sera pas disponible à l’achat avant début 2021, mais nous le savons déjà tous les détails de son fonctionnement et de son prix.

Neo, une smartwatch avec appareil photo, GPS et contrôle parental pour les enfants

A l’instar d’opérateurs tels que T-Mobile ou Verizon, Vodafone s’est lancé dans la production de sa propre smartwatch pour enfants. Il l’a fait avec une entreprise difficile à améliorer, Disney.

C’est ainsi qu’est née Neo, une montre intelligente pour les plus petits qui intègre « Un design interactif et une technologie innovante »comme l’a déclaré John Love, vice-président des expériences interactives dans les parcs, les expériences et les produits Disney.

C’est un dispositif destiné à aider les parents à rester en contact avec leurs enfants lorsqu’ils sont absents. On le voit dans ses fonctions, car avec Neo, les enfants peuvent appeler et envoyer des messages.

De plus, les parents peuvent voir à tout moment l’emplacement de vos enfants, contrôlez le temps d’écran votre montre avec le mode Ne pas déranger et créez une liste de contacts de confiance. Toutes ces fonctions, il faut le préciser, sont disponibles dans l’application Vodafone Smart, qui nécessite un abonnement payant pour courir.

Les plus petits pourront également profiter de cette montre, car ils pourront choisir entre différents personnages Disney (Buzz Lightyear, Baby Yoda, Minnie Mouse ou Elsa de Frozen, entre autres) à personnaliser l’écran d’accueil de la montre.

De Disney, ils assurent que ces animations feront des mouvements différents au cours de la journée, et que le catalogue de personnages sera tenu à jour sans aucun frais.

L’important est également le Appareil photo 5 MP qui intègre la smartwatch Neo, qui permet aux enfants de sauvegarder leurs souvenirs préférés sous forme de photographies. En outre, la smartwatch Vodafone et Disney dispose également d’un moniteur d’activité ce qui encouragera les enfants à être actifs.

Tous ces détails sont très intéressants, mais quand pouvez-vous acheter la smartwatch pour porter Baby Yoda au poignet? Pour le moment, il n’y a pas de date exacte, mais nous savons que le le lancement officiel en Europe aura lieu début 2021. Nous ne connaissons pas non plus son prix, même si nous devrons payer un abonnement de connectivité pour utiliser ces fonctions plus avancées.

Si vous souhaitez promouvoir l’indépendance de vos enfants sans perdre le contact avec eux, vous pouvez vous inscrire sur ce site pour soyez parmi les premiers à acquérir la smartwatch Neo créé conjointement par Disney et Vodafone.

