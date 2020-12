Baby sera le prochain personnage DLC de « Dragon Ball FighterZ »

« Dragon Ball FighterZ » nous a gardé avec de grandes attentes avec cette troisième passe de combattants et des mises à jour dans le jeu, maintenant grâce à une fuite, nous savons que directement de « Dragon Ball GT » Bébé possédant le corps de Vegeta; Super Baby 2 arrive dans le jeu Bandai Namco.

Selon les rapports de Ryokutya 2089, le dernier numéro du Saut hebdomadaire Shonen inclut l’annonce japonaise qui « Super bébé 2 » rejoindra le jeu vidéo de combat populaire. Bien que nous n’ayons aucun problème devant nous pour confirmer, Ryokutya2089 a été l’une des sources les plus fiables sur les fuites de « Dragon Ball » autrefois.

Si d’une manière ou d’une autre tu ne sais pas qui c’est Super bébé 2; Cela vient de l’anime « Dragon Ball GT », étant une continuation non canonique de «Dragon Ball Z», Bébé est un être de la race tsufurujin avec un grand ressentiment envers Saiyan pour avoir détruit votre planète.

Avec le niveau de technologie du Tsufuru a élaboré un plan pour pouvoir transformer dans une machine mutante et pouvoir posséder des corps, au cours des aventures de Goku, Les troncs et Pan dedans GT, Ils rencontrent cette machine à tuer et la vaincent, donnant plus tard leur arrivée au Terre possédant Saiyan après Saiyan jusqu’à arriver à Végéta et atteignez votre Puissance maximum.

« Dragon Ball FighterZ » est actuellement disponible pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le lutteur DLC dernier jeu, le Maître Roshi, a été lancé en septembre. En supposant que la nouvelle de l’incorporation de « Super bébé 2 » au jeu est précis, il reste un combattant à révéler dans le futur.