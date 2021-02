Baby Grogu a provoqué un énorme pic de ventes de jouets Star Wars en 2020

Même si Disney n’a pas sorti de Guerres des étoiles film l’année dernière, la franchise n’a pas souffert du côté du merchandising. Cela a été clairement indiqué lorsque Hasbro, l’un des principaux partenaires de licence de Lucasfilm, a révélé que Guerres des étoiles les ventes de jouets ont augmenté en 2020. C’est en grande partie grâce au succès de The Mandalorian et, plus précisément, la popularité de Baby Yoda, alias Grogu.

Hasbro a récemment rendu compte de ses résultats de l’année dernière. Les ventes de la société de son contenu sous licence auprès des studios de divertissement ont chuté de 12% à 1,08 milliard de dollars pour l’année complète. Cependant, les ventes de marchandises Star Wars ont augmenté de 70% au cours de la même période. Hasbro a déclaré que les bénéfices du quatrième trimestre étaient tombés à 105,2 millions de dollars. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, quant à lui, a augmenté de 21% à 1,72 milliard de dollars, ce qui dépasse les estimations de l’industrie. Le PDG de Hasbro, Brian Goldner, avait ceci à dire.

«Ce qui a été formidable pour notre entreprise, c’est que le contenu en streaming est désormais apprécié par un si grand nombre de personnes, il a vraiment atteint un point de basculement. Et ce point de basculement signifie que des dizaines de millions de personnes regardent un contenu à un moment donné. période de temps qui nous permet de «s’épanouir». «

« Eventize » qu’ils ont fait avec The Mandalorian saison 2. Baby Yoda a été entièrement gardé secret pendant la première saison de l’émission jusqu’à ses débuts surprise dans le premier épisode. Cela a empêché Lucasfilm et ses partenaires comme Hasbro de créer des marchandises à l’avance. Mais à l’approche de la saison 2, ils ont pu capitaliser énormément. Hasbro aurait eu du mal à garder les produits Grogu en stock. Cela correspond à la hausse des ventes signalée. Stephanie Wissink, directrice générale de la société de recherche Jefferies, avait ceci à dire.

«Nous voyons la croissance rapide des abonnements, la mondialisation de Disney + et l’accès au contenu Disney pour de nouveaux publics comme un catalyseur clé de la demande de produits grand public. Hasbro est l’un des plus grands partenaires stratégiques de Disney pour permettre aux fans de tous âges de s’engager dans les marques dans un forme des biens physiques. «

La bonne nouvelle pour Hasbro et Disney est que ce train de l’argent va continuer à rouler. Non seulement The Mandalorian la saison 3 devrait commencer le tournage dans quelques mois, mais Disney + abritera de nombreux futurs Guerres des étoiles projets. Des émissions telles que Andor, Obi Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République, L’acolyte et Le livre de Boba Fett sont tous en route. Cela offrira de nombreuses opportunités de merchandising.

Hasbro a récemment prolongé son contrat avec Disney. C’est une bonne nouvelle car Hasbro gère également Marvel. Commençant par WandaVision, qui a fait ses débuts récemment, pas mal d’émissions MCU se dirigent également vers Disney +, avec Le faucon et le soldat de l’hiver suivant. Et Guerres des étoiles les films sont toujours en cours, avec Escadron de voleurs, réalisé par Patty Jenkins, prévu pour décembre 2023. Plus de jouets. Plus d’argent. Cette nouvelle nous parvient via CNBC.

