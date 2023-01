Babo de la réaction de Cartel de Santa à la vidéo divulguée d’Onlyfans qui est à la mode

célébrités

Babo, le chanteur principal de Cartel de Santa, est devenu une tendance après la fuite d’une vidéo de sexe et a donc réagi.

©Instagram @babo_cartelBabo de Cartel de Santa est devenu viral pour une vidéo sur OnlyFans

Depuis qu’il a ouvert son compte OnlyFans, Babo, de Cartel de Santa, est devenu une tendance à plusieurs reprises pour le contenu sexuel qu’il publie sur la plateforme pour adultesmais maintenant l’interprète de Ils meurent tous pour moi a de nouveau été positionné parmi les plus recherchés par un vidéo musicale avec des images sexuelles explicites et le rappeur a déjà réagi.

Les mèmes, de la surprise au dégoût, n’ont pas attendu, car la vidéo montre plusieurs femmes ayant des relations sexuelles avec Babo et, malgré le fait que la vidéo YouTube ne comporte pas d’images explicites, dans OnlyFans pour 50 dollars, vous pouvez accéder au contenu. Seul le matériel censuré du sujet en question Pense à moi Il cumule déjà plus de 2,1 millions de vues.

+ C’était la réaction de Babo après la fuite de sa vidéo OnlyFans

Après que les mèmes du pénis de Babo aient plu, le chanteur a téléchargé certains des mèmes dans ses histoires sur Instagram, en le prenant de la meilleure façon. Dans certains, la taille de son orgue est moquée et dans d’autres, il est même comparé à feu la reine Elizabeth II, ce que Babo a pris avec grâce.

+ Quelle est la perle que Babo a ?

Dans plusieurs interviews, la chanteuse mexicaine a expliqué que un processus a été effectué sur le pénis avec lequel des prothèses ou de petites billes ou « perles » ont été incrustées à la surface de l’organe afin de stimuler le plaisir de l’autre personne dans les rapports sexuels.

Dans une interview, Babo a révélé qu’il avait fait son propre dessin et il a dit qu’il avait six billes et une paire de « côtes » qui fonctionnent de la même manière. C’est justement ce design qui a été vu dans la vidéo et qui a attiré l’attention non seulement de ses fans, mais de tout Internet..

