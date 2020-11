B-Girl Sunny se dirige vers la finale mondiale du Red Bull BC One

Si vous êtes un fan de breakdance (également connu sous le nom de breakdance), vous étiez probablement heureux d’apprendre que les Jeux olympiques ont ajouté la catégorie en tant que sport officiel des Jeux 2024. Showbiz 45Secondes.fr a discuté avec le disjoncteur B-Girl Sunny. Elle met son chapeau sur le ring pour avoir une chance aux Jeux olympiques en participant à des compétitions.

Une compétition pour laquelle B-Girl Sunny se prépare est la Red Bull BC One World Final. Elle ne sera que l’une des deux personnes au concours représentant les États-Unis. Elle a parlé de son parcours de rupture et a partagé ses projets pour l’avenir.

Aide-mémoire Showbiz: Quels défis avez-vous rencontrés au cours de votre parcours pour devenir un briseur et comment avez-vous surmonté ces défis?

B-Girl Sunny | Pool de contenu Red Bull

B-Girl Sunny: L’un des défis auxquels je suis constamment confronté est les limitations physiques de mon corps. J’ai des blessures anciennes et persistantes dues à la gymnastique ainsi que de nouvelles blessures résultant de la rupture qui gênent définitivement l’entraînement.

Au fil du temps, j’ai appris que je ne peux pas compter sur la rupture pour me maintenir en forme. J’ai dû compléter la rupture avec de l’entraînement, des étirements et du yoga. Je fais également très attention à ce que je mange et je fais du jeûne intermittent pour accélérer la récupération musculaire.

Mais sur une note moins physique, casser est un défi mental au quotidien. Non seulement il est parfois difficile de rester motivé et de m’entraîner dur, mais je travaille aussi à plein temps, donc jongler avec tout est épuisant mentalement.

Le yoga m’aide à me concentrer et à soulager le stress, mais je continue de vivre des burn-out majeurs et il y a des moments où j’envisage d’arrêter. C’est définitivement des montagnes russes mais je finis toujours par revenir et passer. Il y a quelque chose à propos de la rupture que je n’arrive pas à abandonner!

CS: Comment vous préparez-vous pour les compétitions?

BS: Cela dépend vraiment de la compétition et de l’état physique actuel dans lequel je suis. Si je suis déjà dans une «saison de bataille» ou si j’ai combattu plusieurs fois au cours des mois précédents, je ne change vraiment rien. Je continue d’essayer de créer de nouveaux mouvements, de faire du freestyle et de maintenir ce que j’ai.

Si je ne me suis pas battu, j’augmente généralement un peu mon emploi du temps pour me rattraper, ce qui signifierait m’entraîner deux à trois fois par semaine, m’entraîner cinq à six fois par semaine (parfois deux fois par jour), et aussi essayer de suivre environ trois à quatre cours de yoga par semaine.

Je n’ai pas de régime particulier à suivre à chaque fois, mais j’essaie de cerner mes points faibles et de me concentrer sur ceux-ci, que ce soit la force, l’endurance ou peut-être même le besoin de danser plus librement et de me laisser aller.

CS: Quels conseils donneriez-vous aux femmes briseurs en herbe?

BS: Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous «devriez» ou «ne devriez pas» danser. Fais ce qui te semble juste. Soyez ouvert et honnête avec vous-même et n’oubliez pas de prendre soin de votre corps! Ma mère m’a toujours dit: «Vous n’avez qu’un seul corps dans cette vie, ne le gâchez pas! Mais le plus important, cette danse est à propos de vous et de ce que vous voulez ressentir, alors faites ce qui vous rend heureux.

CS: Quelle est la prochaine pour vous? Ou vous voyez-vous dans cinq ans?

BS: J’ai pensé ouvrir un studio de danse ou un centre pour enfants avec un accent sur la santé et le bien-être, mais cet objectif semble si loin! Je suis cependant à un point où je suis assez ouvert pour voir où la vie me mène!

Vous pouvez regarder l’événement en direct ci-dessous le 28 novembre.

