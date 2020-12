Azealia Banks accusée de transphobie après leur avoir claqué des pronoms

Elle a également déploré la façon dont les libéraux sont hypocrites pour la façon dont ils ont géré le port de masque et les restrictions du COVID-19.

Elle n’est pas étrangère à une déclaration controversée ou deux, et Azealia Banks revient pour ébouriffer quelques plumes. La rappeuse a souvent frotté les gens dans le mauvais sens avec son approche impétueuse de la culture pop, mais cela n’a pas empêché Banks de s’exprimer. Qu’elle donne ses opinions sur le divertissement, la technologie ou qu’elle révèle des secrets sur ses célèbres amis et ennemis, Azealia Banks sait comment remuer le pot. Lundi 21 décembre, Banks a sauté sur son histoire Instagram avec quelques réflexions sur la politique et les pronoms qui ont provoqué un certain contrecoup.

Chelsea Lauren / Intermittent / Après avoir partagé une diapositive suggérant que le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris auraient « des flics avec des mitrailleuses dans votre quartier », Banks a laissé tomber quelques réflexions supplémentaires. «Lmao, je ne peux pas te supporter, eux / eux fils de putes», écrit-elle. « Les pronoms sont f * cking r * tardifs. » Dans une autre diapositive, elle a ajouté: « Les démocrates font une blague. Le libéralisme est une poubelle. Aucun de vous ne pratique même ce que vous prêchez. » « Je suis dans la ville la plus libérale d’Amérique qui est maintenant l’épicentre de la pandémie de Covid-19 », a poursuivi Azealia. «Tous les Black Lives Matter r * tards crient à propos du port de masque mais ici, nous sommes f * ck. . « Elle a ensuite dit à tout le monde de « retirer le masque de germes dégoûtant f * cking » et a dit « vous allez attraper covid que vous le vouliez ou non. Imbéciles. » Découvrez ses messages et quelques réactions ci-dessous.