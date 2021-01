Ayuso prévient que des jours « très compliqués » arrivent en raison des gelées et demande « de ne pas utiliser la voiture en aucune circonstance »

, 10 janv. () –

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a averti que des jours « très compliqués » dus au gel arrivent dans la région et demande aux citoyens de ne pas utiliser de voiture « en aucune circonstance » et de faire preuve d’une extrême prudence lors des voyages vers pied.

Telle était la déclaration faite par le dirigeant madrilène lors d’une conférence de presse de l’Agence de sécurité et d’urgence de Madrid 112, à Pozuelo de Alarcón, en compagnie du ministre de la Justice, de l’Intérieur et des Victimes, Enrique López, et du ministre des Transports, Ángel Garrido. « Nous allons recommander à tous les citoyens de la Communauté de Madrid de sortir l’essentiel », at-il souligné.

Le chef de l’exécutif régional a souligné que le plan d’inclinaison hivernale communautaire continue d’être actif puisque les avertissements orange pour la neige ont été transformés en avertissements pour les températures extrêmes pour les jours à venir. C’est une situation que le président a qualifiée de « inhabituelle et sans précédent ».

Ainsi, il a souligné qu’il est passé par deux phases: la première pour s’occuper des citoyens en danger (comme les plus de 1500 véhicules coincés sur les routes pendant les premières heures) et la seconde, dans laquelle elle se trouve actuellement, pour retrouver la normalité. Cette dernière ira « de pair avec la mobilité » et nécessitera un « effort énorme ».

IL A ETE TRAVAILLÉ « INTENSEMENT »

Ayuso a énuméré les «nombreuses actions» qui ont été menées contre la tempête. À ce stade, il a indiqué qu’il s’était coordonné avec l’administration d’État et les municipalités «pour établir des itinéraires sûrs afin de garantir l’arrivée des fournitures de base à Madrid».

En outre, un travail « intensif » a été fait pour garantir l’accès aux centres de santé et l’approvisionnement en éléments de base, et un hôtel a été mis en place pour les professionnels de la santé, qui « ont parfois doublé voire triplé les équipes avec beaucoup d’efforts et de sacrifices ». .

Le président de la Communauté a remercié tous les employés de la Communauté qui ont travaillé pendant la tempête: ceux de Canal de Isabel II, les pompiers, les volontaires de la protection civile, les agents forestiers, Summa 112, à la garde civile, à la police nationale, à la police locale, aux chasse-neige ou à l’UME. « Ils se sont tournés pour protéger la population de Madrid dans une situation aussi complexe », a-t-il déclaré.

Il a ensuite remercié le peuple de Madrid pour sa patience et sa compréhension, car « il n’a pas été possible de répondre à chacun des besoins » qui ont été soulevés. Ayuso a souligné qu’ils seraient désormais des « collaborateurs nécessaires ».

BALANCE DES ACTIONS

D’autre part, le président régional a célébré la collaboration entre l’Unité militaire d’urgence (UME) et les services d’urgence de l’Agence. De cette manière, plus de 3 000 interventions ont été réalisées, dont 1 777 par le service d’incendie communautaire. Parmi ceux-ci, l’aide, le sauvetage, les pannes de courant ou l’accompagnement des centres hospitaliers ont été résolus.

Par ailleurs, Canal de Isabel II a enregistré 1 046 incidents, principalement liés au gel ou aux pannes de compteurs. 8 900 appels ont également reçu une réponse de Summa 112, qui a généré 534 opérations d’ambulance.

La Communauté a également mis en place une opération spécifique de fourniture du vaccin dans les hôpitaux et le Conseil d’Administration Locale est en contact permanent avec les municipalités. Au total, le gouvernement régional leur a fourni environ 100 tonnes de sel.

De même, Ayuso a rappelé que le métro de Madrid n’a pas cessé de fonctionner 24 heures sur 24. À ce stade, il a remercié tous les travailleurs de la banlieue pour les efforts qu’ils font.

LES PRÉVISIONS ONT ÉTÉ TRIPLE

Le leader régional a souligné que cette chute de neige a triplé les prévisions, ce qui a affecté à la fois toute la Communauté de Madrid, ses plus de 3200 kilomètres de routes entre le régional et l’État, et toutes les rues de la 179 communes.

« Telle a été l’ampleur de ce qui s’est passé qui a causé la plus longue fermeture de l’histoire de l’aéroport de Madrid-Barajas ou la suspension du service Cercanías pendant plus de quarante heures », a-t-il souligné.

Ayuso a averti qu’il y a maintenant « des jours très compliqués à venir dans la région » en raison des basses températures, « qui transformeront la neige en glace ». Pour cette raison, il a demandé que les véhicules ne soient pas utilisés et que des précautions soient prises à pied, en raison de la chute de corniches ou d’arbres. De son côté, le métro de Madrid restera ouvert.

Les écoles resteront fermées jusqu’à mercredi et la plupart des supermarchés de la plupart des municipalités resteront ouverts. Pour Ayuso, il faut promouvoir le télétravail pour lequel il a sollicité la collaboration de toutes les entreprises de la région.

C’EST « AU PIED DU CANYON »

Interrogée sur son travail ces derniers jours, Ayuso a souligné que dans une situation d’urgence « il faut être au top de chaque situation, pas au milieu ». « C’est ce que j’ai fait tout au long de ces jours », a-t-il indiqué, pour ensuite indiquer qu’en plus d’avoir des réunions, il travaillait depuis son bureau de la Puerta del Sol.

La présidente de la Communauté s’est assurée d’être « au courant des urgences à tout moment » et de s’assurer que « les services d’urgence étaient là où ils étaient nécessaires ». « Nous serons ici au pied du canyon tous ces jours », a-t-il souligné.

