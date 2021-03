Ayakashi: Les chapitres de Romance Reborn Dawn and Twilight sont maintenant disponibles sur l’eShop Nintendo Switch

Claber, Les Maîtres De L'eau Dévidoir sur roues pré-assemblé

Immédiatement prêt à l'usage car déjà assemblé et pourvu de tuyau, raccords et lance, ce chariot possède un manche télescopique qui s'adapte aux utilisateurs quelle que soit leur taille et est réalisé avec des matériaux robustes et résistant à toutes les intempéries.