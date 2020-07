“Aya and the Witch”: le réalisateur parle du nouveau film de Ghibli

L’hiver prochain, “Aya and the Witch” (en japonais: “Aya to Majo”) sera le premier film du Studio Ghibli à être produit entièrement en 3DCG. Lors d’une conférence de presse, le réalisateur Goro Miyazaki, fils de Hayao Miyazaki, était très confiant sur le projet.

Film 3DCG produit par une jeune équipe

Goro Miyazaki a décrit le film comme “une œuvre que j’aimerais maintenant montrer à tout le monde” et a parlé tout d’abord du personnage d’Aya: “C’est le genre d’héroïne qui n’a jamais figuré dans aucun film de Ghibli. Aya est une fille forte qui fait tout son possible pour vivre comme elle le souhaite. Il doit résister à une pression écrasante et brille toujours en permanence ».

Il a également souligné le fait que le film était entièrement animé en 3DCG: «J’étais le seul chez Ghibli à connaître ce type de création, j’ai donc pu faire avancer le projet sans consulter personne. Hayao Miyazaki m’a encouragé à le faire et le producteur Toshio Suzuki a dit que cela semblerait une bonne idée, mais après cela, j’étais seul. En gros, j’ai été déçu, alors j’ai travaillé sur l’anime avec une jeune équipe et je n’ai pas du tout consulté les vieux garçons.

Miyazaki a déclaré qu’il était difficile d’être un enfant de nos jours car le Japon compte de nombreux adultes mais peu d’enfants (en raison de la baisse des taux de natalité et de l’allongement de l’espérance de vie). Il a expliqué qu’il y avait pensé pour la première fois lorsqu’il avait rencontré le personnage Aya. Il a trouvé que ce serait idéal pour aujourd’hui car il pouvait très bien imaginer comment elle traiterait des adultes ennuyeux. Le réalisateur espère “de tout coeur que notre Aya effrontée mais douce encouragera les enfants – et encouragera les adultes”.

Le film télévisé de 82 minutes “Aya and the Witch” est basé sur le roman “Earwig and the Witch” de Diana Wynne Jones et est réalisé par Goro Miyazaki (“Les Chroniques d’Erdsee”) au Studio Ghibli. L’émission de la télévision japonaise est prévue pour l’hiver prochain sur NHK.

Tous les orphelins n’aimeraient pas vivre dans la maison pour enfants de St. Morwald, mais Aya (dans le roman Earwig) l’apprécie beaucoup. Elle obtient tout ce qu’elle veut, quand elle le veut – et cela depuis qu’elle a été mise à la porte de l’orphelinat lorsqu’elle était bébé.

Mais tout cela change le jour où Bella Yaga et Mandrake arrivent à St. Morwald et veulent adopter Aya. Vous emmenez Aya dans une maison mystérieuse pleine de pièces mystérieuses, de potions et de livres de magie. La plupart des enfants fuyaient une telle maison dans la peur … mais pas Aya. Avec beaucoup d’habileté et l’aide d’un chat qui parle, elle décide de montrer à la sorcière qui est le patron.

