Axl Rose fera une apparition dans un épisode de Scooby Doo | 45S

Même les dessins de notre enfance ne résistent pas au rock. Le chanteur et chanteur de Guns N ‘Roses Axl Rose apparaîtra dans le nouvel épisode de Scooby, ce qui en fait un croisement quelque peu particulier, bien que nous ayons déjà vu le chanteur entrer dans d’autres dessins animés tels que les Looney Tunes.

Cette apparition sera dans le programme « Scooby-Doo et Guess Who? », Où Axl rejoindra l’équipe du chien détective le plus célèbre au monde pour résoudre le mystère de la disparition de certains des personnages de la série.

Pouvez-vous imaginer résoudre des mystères avec Axl Rose? Incroyable.

Axl Rose, chanteur principal de GNR, dans sa version mince et animée, aidera Scooby Doo et Shaggy à résoudre un mystère sur la célèbre Route 66. L’épisode sera présenté en première le jeudi 25 février à Boomerang (USA) puis sera disponible sur votre plateforme. Rejoignez MX bientôt! pic.twitter.com/vqNKvhiyv7 – Priscila Reyes (@priscilapreyes) 23 février 2021

Lorsque Fred, Velma, Daphne, Shaggy et Scooby font un voyage sur l’historique Route 66, ils rencontrent un mystérieux groupe d’hommes de boue qui volent la Mystery Machine. Alors qu’ils sont bloqués dans le désert, ils vérifient un restaurant abandonné « pour voir s’ils ont du Wi-Fi à l’intérieur » – les priorités de Daphné – où ils découvrent Axl, qui se trouve déjà être ami avec Shaggy et Scooby », indique une partie du synopsis sauvé par Rolling Stone.

«Alors que le gang approfondit l’affaire, chaque membre commence à disparaître et finalement Shaggy, Scooby et Axl doivent retrouver leurs amis et résoudre le mystère», dit-il.

L’épisode sortira ce 25 février aux États-Unis. On ne sait pas encore quand il arrivera en Amérique latine.