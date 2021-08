Axiom Verge 2 est sorti aujourd’hui sur PS4, la version PS5 à venir plus tard

Eh bien, c’est inattendu. Axiom Verge 2, la suite du bien-aimé metroidvania indépendant, est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4.

Sorti de nulle part aujourd’hui aux côtés d’une projection à la vitrine Indie World de Nintendo, le jeu sera prêt à être acheté sur le PlayStation Store aujourd’hui, le 11 août. Une version PS5 est également en préparation, mais elle arrive un peu plus tard. Pour l’instant, il ne s’agit que de la version PS4.

Le jeu lui-même raconte une histoire distincte du premier titre, bien qu’il y ait beaucoup de chevauchements en termes de gameplay. Vous explorez toujours un monde vaste qui s’ouvre au fur et à mesure que vous trouvez et améliorez l’équipement, et tout est présenté dans un style pixel art minimaliste. Les fans seront sans aucun doute très heureux de voir le jeu sortir – espérons qu’il sera à la hauteur du premier.

