Axiom Space nomme le premier équipage privé à se lancer dans la station spatiale

le équipage de la première mission spatiale orbitale entièrement privée inclura la deuxième personne la plus âgée à se lancer dans l’espace, le deuxième Israélien dans l’espace, le 11e Canadien à voler dans l’espace et le premier ancien astronaute de la NASA à revenir en orbite terrestre, a annoncé la société organisatrice du vol historique.

Axiom Space a dévoilé mardi 26 janvier ses clients pour sa première mission financée et exploitée par le secteur privé jeStation spatiale internationale (ISS). Le vol Axiom Mission 1 (Ax-1) est organisé dans le cadre d’un accord commercial avec la NASA.

Lancé sur un vaisseau spatial SpaceX Dragon sont: Larry Connor, un entrepreneur immobilier et technologique américain; Eytan Stibbe, homme d’affaires et ancien pilote de chasse israélien; Mark Pathy, un investisseur et philanthrope canadien; et Michael Lopez-Alegria, un astronaute à la retraite de la NASA qui a enregistré près de 260 jours sur quatre missions précédentes.

Lopez-Alegria, qui a pris sa retraite de la NASA en 2012 et est maintenant vice-président chez Axiom, commandera la mission Ax-1 de 10 jours. Connor, qui a piloté plus de 16 avions différents et participé au championnat national américain de voltige, servira de pilote du Dragon – le premier astronaute privé à piloter une mission spatiale orbitale. SpaceX a conçu sa capsule Dragon avec équipage pour voler de manière autonome, avec une intervention humaine uniquement nécessaire dans les situations d’urgence.

En fonction des autres activités prévues à la station spatiale, la mission Ax-1 pourrait être lancée dès janvier 2022. Axiom avait précédemment annoncé que Lopez-Alegria volerait en tant que commandant de l’Axe-1 en septembre 2020. Le président israélien Reuven Rivlin a annoncé que Stibbe le ferait rejoindre la mission deux mois plus tard en novembre.

La révélation de mardi, diffusée en direct sur Good Morning America sur ABC, était la première fois que Connor et Pathy étaient nommés pour la mission Ax-1.

Axiom Space a proposé Axiom Mission 1 ou Ax-1 comme la première d’une série de missions commerciales à la Station spatiale internationale qui servira de précurseur à l’entreprise reliant des modules commerciaux au complexe en orbite. (Crédit d’image: Axiom Space)

À 71 ans, Connor deviendra la deuxième personne la plus âgée à voler dans l’espace (seulement dépassé par feu John Glenn, qui a effectué son deuxième vol spatial à l’âge de 77 ans). Chef de The Connor Group, une société d’investissement d’appartements de luxe avec plus de 3 milliards de dollars d’actifs, Connor a également cofondé deux sociétés de technologie financière et créé The Connor Group Kids & Community Partners, qui sert les jeunes défavorisés dans les communautés où The Connor Group opère.

En plus de voler, Connor participe également à des courses hors route, a fait du rafting sur le fleuve Zambèze en Afrique et sur le fleuve Futaleufu en Amérique du Sud et a atteint le sommet du mont Kilimandjaro en Afrique et du mont Rainier dans l’État de Washington.

Pathy, 50 ans, sera le 11e Canadien à voler dans l’espace, après neuf astronautes de l’Agence spatiale canadienne et le cofondateur du Cirque du Soleil, qui est devenu le premier soi-disant «touriste spatial» du Canada en 2009.

Pathy est PDG et président de Mavrik, une société privée d’investissement et de financement, et est président du conseil d’administration du Stingray Group, une entreprise de musique, de médias et de technologie, toutes deux basées à Montréal. Il siège également au conseil d’administration de la Pathy Family Foundation et est membre des conseils d’administration et des comités exécutifs de Dans la Rue et de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Stibbe, qui est né à Haïfa, sera le deuxième Israélien à se lancer dans l’espace, après son ami Ilan Ramon, mort tragiquement sur la navette spatiale Columbia en 2003. « Eytan Stibbe volera avec le drapeau bleu et blanc. [on] son uniforme, nous rappelant que le ciel n’est plus la limite! »Rivlin dit l’année dernière . « Merci à la Fondation Ramon pour son soutien à l’initiative. »

Stibbe a fondé le Vital Capital Fund, qui se concentre sur les entreprises et le financement des entreprises principalement en Afrique. Il est également l’un des fondateurs et membre du conseil d’administration du Centre d’études africaines de l’Université Ben-Gourion et membre du conseil d’administration de plusieurs organisations non gouvernementales dédiées à l’éducation, à l’art et à la culture. À 63 ans, Stibbe deviendra la troisième personne la plus âgée à entrer en orbite.

Le commandant de l’Axe 1 Michael Lopez-Alegria, le pilote Larry Connor et les spécialistes de mission Mark Pathy et Eytan Stibbe s’entraîneront pour leur lancement vers la Station spatiale internationale à l’aide du simulateur de vaisseau spatial Dragon de SpaceX à Hawthorne, en Californie. (Crédit d’image: collectSPACE.com)

Lopez-Alegria sera le premier ancien astronaute de la NASA à revenir en orbite et à visiter l’ISS. Il aura également 63 ans lors de son lancement, mais il a cinq mois de moins que Stibbe.

« Je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité », a déclaré Lopez-Alegria à collectSPACE.com lors de sa première interview après avoir été choisi pour commander Ax-1. « Cela semble être un cadeau de Dieu et je veux juste l’apprécier. »

Espace Axiom , fondée par l’ancien directeur du programme de la station spatiale de la NASA Michael Suffredini, organisera la formation et supervisera les opérations en vol pour l’équipage de l’Ax-1, Lopez-Alegria servant de représentant de la société dans l’espace.

La mission Ax-1 est la première d’une série de vols vers la station spatiale, dont un peut-être dirigé par l’acteur Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman, qui sont les précurseurs du lancement et de la fixation de nouveaux modules commerciaux par Axiom à l’ISS. le Axiom Segment servira de banc d’essai pour la station Axiom de vol libre prévue de la société.

Ax-1 sera la première mission avec équipage entièrement privée en orbite terrestre. Entre 2001 et 2009, sept astronautes privés (participants à des vols spatiaux ou soi-disant «touristes de l’espace») ont lancé huit voyages autofinancés vers l’ISS. Leurs vols, organisés par la société américaine de tourisme spatial Space Adventures, se sont déroulés à bord du vaisseau spatial russe Soyouz avec équipage de cosmonautes professionnels et d’astronautes de la NASA (dont Lopez-Alegria).

Une mission russe d’avril 2000, Soyouz TM-30 – la dernière à s’être amarrée à l’ancienne station spatiale Mir – a été financée par la société MirCorp, mais était dirigée par deux cosmonautes russes de carrière.