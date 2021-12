Awkwafina et Sandra Oh joueront les sœurs dans la nouvelle comédie produite par Will Ferrell

Une nouvelle comédie actuellement sans titre produite par Will Ferrell verra Shang-Chi Star Awkwafina et tuant Eve Sandra Oh jouer les soeurs dans une histoire de Hocus Pocus 2 scribe Jen D’Angelo qui semble tourner autour du jeu télévisé populaire Péril. Deadline rapporte que 20th Century Studios a combattu une rude concurrence pour acquérir les droits du projet et a déjà fait appel à Jessica Yu pour la réaliser. Alors que le projet a été initialement annoncé en octobre 2020 avec Ferrell et Jessica Elbaum signés en tant que producteurs, il y a eu très peu de nouvelles depuis lors, et avec tant de projets abandonnés en raison de la pandémie de COVID et de l’incertitude autour du film rejets, il semblait que cela aurait pu être une autre victime. Cependant, il semble maintenant que ce développement va maintenant faire bouger les choses sur le film.

Selon le synopsis officiel du film, le film raconte l’histoire d' »un brillant mais étroitement blessé, Péril-Jeune femme obsédée (Awkwafina) qui doit retrouver son ancienne soeur, l’épave du train (Oh) quand elles sont obligées de trouver l’argent pour couvrir les dettes de jeu de leur mère. Les deux se lancent dans une randonnée sauvage à travers le pays dans l’espoir désespéré de gagner suffisamment d’argent de la seule façon à laquelle ils peuvent penser, en transformant notre héros réticent en un véritable PÉRIL champion. »

L’une des raisons pour lesquelles le projet est bloqué depuis si longtemps semble être le fait que les droits du film avaient déjà été acquis par Netflix l’année dernière, mais après avoir passé un certain temps assis dessus, le streamer a décidé qu’il ne voulait plus continuer. et le remettre sur le marché. Un combat court et acharné a vu les studios du 20ème siècle faire de grosses offres au début et avec les droits maintenant triés, ils sont impatients de donner la priorité au film en développement.





Sandra Oh est une vieille main maintenant une vieille main dans l’entreprise, et en plus d’être un acteur de longue date de L’anatomie de Grey, elle a récemment été vue dans le drame Netflix La chaise, a fourni une voix off sur Amazon Invincible et est actuellement la vedette et la production exécutive de la quatrième saison de Tuer Eve. Pendant ce temps, Awkwafina est apparu dans fous riches asiatiques, mais plus récemment a été un énorme succès dans le cadre de la distribution de Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux, sera bientôt vu avec le nouveau venu de Marvel Mahershala Ali dans Apple’s Chant du cygne et s’est également décroché un rôle dans Universal’s Dracula inspiré Renfield. Oh et Awkwafina sont également apparus ensemble en fournissant des voix pour Raya et le dernier dragon. Jessica Yu arrive au fauteuil du réalisateur avec ses propres références impressionnantes, car bien qu’elle soit elle-même considérée comme une nouvelle venue, elle a déjà travaillé sur des séries à succès. L’émission du matin et Fosse/Verdon.





Désormais sous le contrôle de 20th Century Studios, il ne devrait pas falloir trop de temps pour que davantage de détails sur le casting et l’intrigue proviennent de celui-ci, car il semble peu probable que Netflix veuille sérieusement mettre celui-ci en production le plus rapidement possible, lorgnant très probablement un sortie anticipée en 2023.





