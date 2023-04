Awkwafina admet se sentir « vraiment nerveuse » à l’idée de rencontrer Nicolas Cage sur le tournage de Renfield

Awkwafinala célèbre actrice connue pour sa présence unique à l’écran et son talent hilarant, a récemment admis qu’elle était « vraiment nerveuse » à l’idée de rencontrer l’acteur légendaire Nicolas Cage sur le tournage de leur prochain film Renfield. Awkwafina a un grand rôle dans l’image, qui est une comédie d’horreur noire, face à Cage, qui joue Dracula.





Awkwafina a exprimé son enthousiasme et sa nervosité à l’idée de travailler avec Nicolas Cage, qu’elle respecte depuis longtemps en tant qu’acteur, dans une interview avec Collider. Elle a déclaré qu’elle avait grandi en regardant ses films et qu’elle avait été émerveillée par ses diverses performances et son approche unique du jeu d’acteur. Awkwafina a déclaré que la réputation de Cage en tant qu’interprète dure et dévouée augmentait sa nervosité, car elle voulait tout lui donner tout en travaillant à ses côtés. Elle a également ajouté : « Nicolas Cage est évidemment une légende… J’étais vraiment heureuse de trouver quelqu’un qui était extrêmement professionnel et qui est tout ce que vous voulez qu’il soit. Et aussi de le voir incarner Dracula et s’amuser autant avec, et construire qui c’est et à quoi cela ressemble à l’époque moderne, voir cela aussi en tant que collègue actrice était super cool. Quand il est sur le plateau, c’est juste une expérience très cool.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Malgré sa nervosité, Awkwafina a qualifié sa rencontre avec Nicolas Cage de « incroyable ». Elle a loué la compassion, l’expertise et le dévouement de Cage à son travail. Elle a déclaré que Cage était encourageante et gentille et que leurs interactions sur le plateau l’ont aidée à surmonter ses premières angoisses.

L’aveu franc d’Awkwafina qu’elle était anxieuse à l’idée de rencontrer Nicolas Cage sur le tournage de Renfield démontre l’enthousiasme et le respect que de nombreux interprètes ont pour le talent et le dévouement de Cage à son art. Malgré son succès dans le secteur du divertissement, cela montre également l’humilité et la sensibilité d’Awkwafina en tant qu’actrice. Les fans d’Awkwafina et de Nicolas Cage attendent avec impatience leur chimie à l’écran dans Renfieldqui promet d’être une expérience cinématographique unique et fascinante.

Renfield premières dans les salles le 14 avril.





Nicolas Cage parle de son désir de jouer un autre monstre classique universel

Images universelles

Nicolas Cage, l’acteur acclamé reconnu pour sa vaste gamme de rôles et ses performances captivantes, a récemment indiqué son intérêt à jouer un autre monstre classique universel emblématique. Cage, qui incarnera Dracula dans le prochain film Renfield, a déclaré dans une interview avec Screen Rant qu’il adorerait jouer The Wolfman. Cage a déclaré :

« Je l’ai en quelque sorte fait avec Ghost Rider. Mais je pense que le Wolfman. Ouais. Le Wolfman est le plus effrayant et je pense juste puissamment tragique. Mais je pense que cela a été fait plusieurs fois, je ne pense pas que nous faisons des films Wolfman Mais pour ce que j’aimerais explorer, ça marche pour moi.

Compte tenu de sa propension à assumer des rôles difficiles et uniques, l’intérêt de Cage pour jouer The Wolfman n’est pas surprenant. Cage a dépeint un large éventail de personnages au cours de sa brillante carrière, des héros d’action aux excentriques excentriques, repoussant souvent les limites de ses performances avec sa passion inébranlable et son dévouement à son métier.

En tant qu’acteur bien connu pour ses performances audacieuses, le souhait avoué de Cage de jouer The Wolfman a suscité l’intérêt des fans de littérature d’horreur classique et de cinéma. Son portrait potentiel du personnage légendaire piquerait l’intérêt des cinéphiles, curieux de voir comment Cage apporterait son style et son interprétation distincts à ce rôle intemporel.