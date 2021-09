Awkwafina aborde la polémique de son accent dans « Shang-Chi »

Avant sa participation à « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings », la chanteuse américaine d’origine asiatique Awkwafina a déjà eu des rôles de premier plan sur grand écran avec des films tels que « Crazy Rich Asians » et « Ocean’s 8 « . Cependant, l’interprète a été dans une polémique liée à son accent.

Et c’est que certains secteurs d’Internet soulignent qu’Awkwafina a appliqué quelque chose qu’ils appellent « blaccent », qui est l’action d’ajouter quelques idiomes et expressions typiques de la culture afro-américaine dans le lexique, qui, comme vous pouvez l’imaginer, est perçu comme une sorte d’« appropriation culturelle ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Seth Rogen critique le manque de protocoles contre le Covid aux Emmys

Cependant, Awkwafina a répondu à ce « problème » par une réponse apaisante, notant qu’il s’agit d’une question qui comporte plusieurs étapes d’appréciation. Au moment d’être interrogée sur le sujet (via . Showbiz), l’actrice a assuré qu’elle était ouverte au dialogue.

Je pense que c’est quelque chose qui est multi-facettes et en couches.

Ce n’est pas la première fois qu’Awkwafina aborde cette question. Lors de la promotion de « Crazy Rich Asians », en soulignant lors d’une conférence de presse que tout revient d’où elle vient et qu’elle se présente telle quelle. « Je salue la conversation car ayant une identité américano-asiatique, nous essayons toujours de comprendre ce que c’est », a-t-il déclaré (via Yahoo Movies UK).

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le juge rejette l’une des plaintes contre Marilyn Manson

La question de l’appropriation culturelle est une question qui a commencé à prendre une plus grande rigueur en ce qui concerne la représentation raciale dans les médias (en particulier le cinéma et la télévision). La question deviendrait plus intense après les marches du mouvement Black Lives Matter l’été dernier après la mort de George Floyd par brutalités policières.

Depuis lors, de nombreux acteurs ont commencé à acquérir une sorte de conscience en matière de représentation raciale. Un exemple clair est celui de Hank Azaria, un doubleur qui a juré de ne plus jouer dans les personnages des « Simpsons » appartenant à des races autres que la sienne.