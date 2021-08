Awkwafina a appelé au « blaccent » après qu’une ancienne interview soit devenue virale

Lancaster Golden Tan Maximizer - accélération du bronzage après soleil -

Le légendaire soin Golden Tan Maximizer After Sun a été reformulé et encore plus doux pour la peau pour qu'il soit encore plus attractif et efficace. Le pot généreux de 200 ml de Golden Tan Maximizer After Sun Balm est la bouée de sauvetage pour les peaux sèches et déshydratées après une longue journée d'été. La texture et la formule protectrices sont riches en beurre de karité et idéales pour les peaux sensibles, sèches et déshydratées qui ont besoin de confort, de nourriture et d'hydratation. Formulé avec de l'huile végétale de buriti - l'ingrédient `` star '' actif des produits solaires Lancaster - le complexe Tan Activator stimule le processus de bronzage et soutient la production et la répartition uniforme de la mélanine dans la peau pour un bronzage brun doré, uniforme et durable.