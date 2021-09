A’Whora de Drag Race UK s’excuse auprès de Veronica Green à la suite de commentaires dans les questions-réponses des fans

ATTENTION! SPOILER MAJEUR POUR LA SAISON 3 DE DRAG RACE AU ROYAUME-UNI !

Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni‘s A’Whora s’est excusé auprès de Veronica Green après que les commentaires qu’elle avait faits à propos de Veronica dans une séance de questions-réponses aient refait surface.

Au cas où vous ne le sauriez pas, A’Whora et Veronica Green ont participé à la deuxième saison de Course de dragsters Royaume-Uni ensemble. A’Whora a terminé cinquième de la compétition tandis que Veronica Green a été contrainte de partir après avoir contracté un coronavirus. Elle est maintenant de retour pour la saison 3.

Bien que Veronica ait quitté la compétition plus tôt, il semble qu’elle ait laissé une grande impression à A’Whora, qui a appelé Veronica lors d’une séance de questions-réponses.

Les reines de Drag Race UK défendent Veronica Green suite aux commentaires d’A’Whora à son sujet. Image : BBC

Dans un virus agrafe, A’Whora a été invité à jouer Snog, Marry, Kill. A’Whora a choisi d’embrasser la reine de la saison 2 Asttina Mandella, d’épouser Bimini Bon Boulash et de tuer Veronica Green. Elle a dit : « Je tuerais… Veronica Mean parce que pourquoi ? Parce qu’elle est de la merde. Elle est agaçante, elle est un peu con dans les coulisses et aussi elle se fait virer assez tôt dans la saison 3 alors pourquoi ne pas la baiser à nouveau ? »

Tayce, finaliste de la saison 2, qui était sur scène avec A’Whora, était posé la même question et elle a choisi d’embrasser Bimini, d’épouser Cherry Valentine et de tuer Veronica Green « parce qu’elle est une laitière arrogante ».

La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et de nombreux Course de dragsters Royaume-Uni les filles ont défendu Veronica Green.

Je ne pourrais pas être plus fier et plus heureux d’avoir Veronica dans notre saison ! Tellement bénie que je peux l’appeler ma sœur. Tellement doux et sacrément talentueux! ?? – chorizamay (@chorizamay) 26 septembre 2021

Normaliser l’ignorer 👏🏼 Bref, je vais pisser dans la piscine avec Jinny Lemun – Sœur Sœur 🪓 (@sistersisterhun) 27 septembre 2021

Nous étions restés debout à filmer ‘Dirty Charades’ pendant ce qui devait être près de deux heures (la majorité de ce temps étant @veronicaqween réalisant qu’il y avait six mots dans sa charade 😂😂💀) – Victoria Scone BLACK TRANS LIVES TOUJOURS D’IMPORTANCE (@VictoriaScone) 26 septembre 2021

Quelle belle journée pour envoyer de l’amour à @veronicaqween – l’une des personnes les plus adorables que je connaisse, et j’ai le privilège de l’appeler une amie. ?? – Anubis (@AnubisFinch) 27 septembre 2021

Essayez de ne pas être une personne pute – STREAM HYPNOTISE – OUT MAINTENANT (@IsSumTingWong) 27 septembre 2021

Je vais seulement partager MON EXPÉRIENCE, mais Veronica a toujours été adorable, je me souviens quand j’étais en panne à propos du rusical, elle est venue vers moi et m’a dit « tu vas être au top, c’est une semaine chose, tu vas rebondir » coeur d’or – Lawrence Chaney (@ShadyLawrence) 27 septembre 2021

Après le contrecoup, A’Whora a révélé qu’elle s’était excusée auprès de Veronica en privé. Elle a écrit: « Je veux m’excuser publiquement auprès de Veronica, ma priorité avant cette déclaration après avoir vu la vidéo était de m’excuser auprès de Veronica moi-même directement de première main. »

A’Whora a ajouté: « Rien de ce que j’ai dit n’était censé être malveillant, blesser ou essayer de nuire à la personnalité de quelqu’un. J’assume l’entière responsabilité de ce que j’ai dit et de la façon dont notre nature a été perçue, je n’en suis pas non plus fier. Dans cette situation, je m’étais saoulé avec les filles et j’étais enjoué dans ma section questions-réponses, mais ce n’est toujours pas une excuse. »

Elle a conclu la déclaration: « J’apprécie Veronica et je me dévalorise dans cette situation. C’est une bonne personne et ne mérite pas d’entendre le genre de commentaires même en plaisantant. J’aime Veronica, et elle est une sœur pour moi et mes sœurs de la saison et maintenant un ajout encore plus grand à son courant! Et pour cela, je suis profondément désolé. »

Lisez la déclaration complète d’A’Whora ici.

Veronica a également apparemment répondu aux commentaires d’A’Whora en remerciant ses fans pour leur soutien.

Elle a tweeté: « L’amour que j’ai reçu au cours des derniers jours m’a vraiment touché. Je suis reconnaissante d’avoir autant d’amis, de fans et de followers qui me soutiennent et je veux remercier tout le monde pour leur gentillesse. J’en ai BEAUCOUP de choses passionnantes à venir, il est donc temps de se concentrer sur l’avenir. Je vous aime TOUS. «

L’amour que j’ai reçu ces derniers jours m’a vraiment touché. Je suis reconnaissant d’avoir autant d’amis, de fans et de followers qui me soutiennent et je tiens à remercier tout le monde pour leur gentillesse. J’ai BEAUCOUP de choses passionnantes à venir, il est donc temps de se concentrer sur l’avenir. Je vous aime TOUS – Veronica Green (@veronicaqween) 27 septembre 2021

