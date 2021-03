A’Whora de Drag Race UK révèle qu’elle a été obligée d’enregistrer deux fois un défi de comédie | 45secondes.fr rencontre

A’Whora dit à 45secondes.fr: « À ce moment-là, ma confiance était déjà un peu ébranlée. C’était vraiment, vraiment difficile. »

Drag Race UK a livré une autre élimination choquante la nuit dernière alors qu’A’Whora était expulsé de la compétition.

Son élimination n’a pas été sans controverse. Au cours de l’épisode, les reines ont été informées qu’elles participeraient à un défi de comédie debout et ont été chargées de créer un court ensemble à jouer dans une salle largement vide, à part les juges et la juge invitée spéciale Dawn French.

Après avoir remporté le mini défi, Ellie Diamond a eu le pouvoir de décider de l’ordre de passage et a pris la décision stratégique de placer A’Whora en premier, pensant qu’elle lutterait, ce qui donnerait à Ellie une meilleure chance de survivre une autre semaine dans la compétition. L’ordre de passage d’Ellie a également bouleversé son amie Lawence Chaney, qui avait l’impression qu’elle avait été mise en échec en ayant à suivre sa collègue reine de la comédie Bimini Bon Boulash.

Mais dans une interview avec 45secondes.fr ce matin, A’Whora a déclaré que l’ordre de passage n’était pas la seule chose qui allait contre elle, révélant qu’elle avait été obligée de faire son set deux fois après que son micro n’avait pas réussi à enregistrer sa première performance.

LIRE LA SUITE: Sister Sister révèle un échange avec A’Whora qui n’a pas été diffusé



Drag Race UK A’Whora Comedy Challenge. Image: Monde des merveilles

Les fans ont été ravis de voir A’Whora quitter la compétition, beaucoup pensant qu’Ellie Diamond aurait dû être dans les deux derniers.

Décrivant ce que c’était que d’ouvrir le spectacle d’humour dans une pièce vide, A’Whora a déclaré:

«Tu ne réagis pas, et la seule réaction que tu vas avoir, c’est à moins que tu ne fasses rire. Et pour moi, je dois le faire deux fois parce que la première fois que mon micro ne fonctionnait pas, alors Je n’ai même pas eu de rire cette fois-là. «

Elle a poursuivi: « Alors, quand je l’ai fait une deuxième fois, alors que vous pouviez réellement m’entendre, c’était beaucoup mieux, mais à ce moment-là, ma confiance était déjà un peu ébranlée. C’était vraiment, vraiment difficile. et encore moins à un spectacle de stand up. Alors, j’étais comme, fille … déploie-le, sois dégoûtant et … la merde arrive. Littéralement. «

LIRE LA SUITE: Les meilleurs mèmes de la saison 2 de Drag Race UK

Quelle est la blague d’A’Whora qui a fait un bip?

Les fans se sont également demandé quelle était la blague vulgaire qu’A’Whora avait faite à propos de sa nan qui avait été bipée par la BBC dans l’épisode de la nuit dernière. Eh bien, il s’avère que l’audio original a été divulgué en ligne.

Elle a commencé sa performance en disant: «Le meilleur conseil que j’ai jamais reçu en grandissant était de mon nan. Vous savez, les gens disent toujours qu’il y a un énorme écart d’âge entre les générations plus âgées et plus jeunes. Et [that’s] à droite, mais moi et ma nan avons trouvé que cet écart était ce qui nous a vraiment réunis. C’était une vraie connexion saine et profonde. Nous avons tous deux [censored]. »

A’Whora a depuis retweeté un clip non censuré de sa routine, qui a révélé qu’elle avait en fait dit: «Nous avons tous les deux des trous du cul béants.

Si jolie.

L’interview complète d’A’Whora sera disponible ce dimanche sur la chaîne YouTube 45secondes.fr. Rendez-vous là-bas maintenant pour vous abonner pour être le premier à regarder.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂