Away: The Survival Series est un documentaire jouable sur la nature bientôt disponible sur PS5 et PS4

Si vous aviez tout oublié de Away: The Survival Series, nous ne vous en voudrions pas. Ce jeu intéressant a été annoncé depuis le début d’un état des lieux en 2019, et depuis lors, nous n’en avons pas beaucoup entendu parler. Cependant, le titre est toujours vivant, et plus que cela, il arrive maintenant sur PlayStation 5 ainsi que PS4.

Le pitch ici est un jeu qui se déroule comme une sorte de documentaire interactif sur la nature. En tant que planeur à sucre, vous allez d’abord parcourir la forêt en piqué, à la recherche de nourriture et en évitant les prédateurs dangereux. Vous pourrez également incarner diverses autres créatures, telles qu’une mante religieuse, une salamandre, une grenouille, une araignée, etc.

Pendant que vous jouez, le jeu est raconté comme s’il s’agissait d’un documentaire télévisé – il vous dira tout sur les animaux et la vie végétale que vous découvrez pendant que vous jouez, ce qui est plutôt cool. Il existe également un mode photo, vous pouvez donc également essayer de prendre de magnifiques photos de la nature.

Il n’y a pas encore de date de sortie ferme, mais il est prévu pour « la fin de l’été », donc il ne peut pas être trop loin maintenant. Il y a un peu plus d’infos sur le blog PlayStation si cela vous intéresse. Jouerez-vous Away : The Survival Series ? Glissez dans la section des commentaires ci-dessous.