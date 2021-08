AWAY: The Survival Series du 28 septembre sur PS5, PS4

Le documentaire sur la nature est devenu un jeu complet AWAY: The Survival Series enregistrera la vie d’un curseur de sucre le 28 septembre 2021 pour PlayStation 5 et PS4. Annoncé depuis le début lors d’une présentation State of Play en 2019, le titre du développeur Breaking Walls a certainement mis du temps à arriver. Il arrive sur le PS Store à la date susmentionnée et les copies physiques arriveront un peu plus tard le 5 octobre 2021. Cependant, vous voudrez peut-être obtenir une précommande le plus tôt possible car la description YouTube indique que la version physique ne sera que Disponible pour un temps limité.

L’objectif principal du jeu est de sauver votre famille, ce qui se fera en glissant dans l’environnement et en interagissant avec d’autres créatures. Il se concentre sur un planeur de sucre, mais il semble que vous pourrez jouer comme d’autres animaux tout au long de la campagne. Un narrateur sera également sur place pour décrire les scènes et faire de leur mieux l’impression de David Attenborough.

