Avril Lavinge prépare un nouveau matériel avec Machine Gun Kelly

Après une série de rumeurs sur son éventuel retour dans les studios d’enregistrement, Avril Lavinge a enfin rompu le silence en partageant sur ses réseaux sociaux une série de photographies avec lesquelles elle confirmerait une fois pour toutes qu’elle travaille sur du nouveau matériel.

La Canadienne ne serait pas seule, car à côté d’elle, il y a deux grands collaborateurs: Machine Gun Kelly et Soleil moderne. Le chanteur aurait mis en pause les présentations programmées en Royaume-Uni et le reste de L’Europe  cela aurait lieu au cours de l’été, donc cela lui aurait donné suffisamment de temps pour retourner au studio d’enregistrement.

Sur les photos, vous pouvez voir le trio en studio, avec Mitrailleuse Kelly jouer de la guitare dans l’un d’eux. «Alors, sommes-nous prêts pour la nouvelle musique de la nouvelle année ou quoi? Faites-moi savoir », écrivait-il Lavinge dans la description de la publication.

MGK et Mod soleil Ils ne seraient pas les seuls à collaborer avec la chanteuse sur son nouveau matériel. Lors d’occasions précédentes, Lavinge aurait été entourée sur ses réseaux sociaux par des personnalités telles que John Feldman, chanteur, guitariste et producteur dont la carrière s’étend sur des collaborations avec Blink 182, bonne Charlotte, Ashley Tisdale ou Korn.

Bien qu’il n’y ait toujours pas plus de détails sur ce nouveau matériel, tout semble indiquer que, s’il sortira en 2021, à peine deux ans après « Tête au-dessus des toilettes», Qui compte parmi les œuvres les plus personnelles de la discographie du chanteur.

En 2015, Lavinge aurait révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie de Lyme, affirmant qu’il l’avait gardée alitée pendant cinq mois. Cette révélation aurait mis fin aux rumeurs selon lesquelles le chanteur était entré en rééducation.

« Je pensais que j’étais en train de mourir, et j’avais accepté que je meure », a écrit le chanteur dans un communiqué accompagnant la chanson « Tête au-dessus de l’eau « . «Ma mère s’est allongée avec moi sur le lit et m’a tenu dans ses bras. J’avais l’impression de me noyer. Sous mon souffle J’ai prié « Dieu, s’il vous plaît, aidez-moi à garder la tête au-dessus de l’eau. »