Avril Lavigne transforme Sk8er Boi en long métrage pour son 20e anniversaire

« Sk8er Boi » a pris d’assaut la scène punk en 2002, lors de sa première sortie, remportant le titre de princesse pop-punk de la génération à Avril Lavigne. Sorti en tant que deuxième single de son premier album, « Let Go », la chanson est immédiatement devenue un succès commercial. De plus, « Sk8er Boi » a également obtenu Lavigne en nomination pour un Grammy pour « Meilleure performance vocale rock féminine », mais l’a malheureusement perdu face à « Steve McQueen » de Sheryl Crow. Parallèlement à la chanson, le clip a également été acclamé par la critique en étant élu l’un des meilleurs clips de la décennie par BT TV. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, Lavigne a révélé qu’elle transformait sa chanson la plus acclamée en un long métrage.

En tant qu’invité sur Elle est la voix podcast la semaine dernière, la chanteuse a déclaré qu’elle voulait faire quelque chose de grand pour le 20e anniversaire de la chanson, et quelle meilleure façon de célébrer qu’en adaptant la chanson dans un film ? Lavigne a également mentionné que la chanson est sa chanson préférée à jouer à ce jour.

« Récemment, à l’approche du 20e anniversaire, beaucoup de gens m’ont demandé de jouer cette chanson dans des émissions de télévision, donc elle revient sans cesse et les gens me la feront toujours référence », a-t-elle expliqué sur le podcast. « Et donc, je vais réellement transformer cette chanson en un film et la faire passer au niveau supérieur. »

Écrit par Lavigne à l’âge de 16 ans, la chanson raconte l’histoire d’un garçon du secondaire qui se fait rejeter par la jolie fille populaire parce qu’il était patineur. Dans le clip, on voit Lavigne et ses camarades chanter sur le toit de leur voiture en train de faire un concert avant que la police et un hélicoptère n’interviennent pour briser la foule. Dans son interview, la chanteuse a réfléchi à son parcours avec la chanson et à ce que cela signifiait pour elle en l’écrivant.





« Vous savez comment c’était au lycée, vous avez tous les différents groupes et cliques, et il y a comme les patineurs, les préparatifs et les sportifs », a-t-elle déclaré. « C’est un peu comme une occasion manquée en amour et c’est comme si le garçon skateur était amoureux de la fille preppy et elle était trop cool pour lui, mais dans cinq ans, elle allaite le bébé et elle est toute seule et elle souhaite qu’elle le fasse ont suivi son cœur et n’ont pas essayé d’être à la hauteur des attentes de la société. »

Selon Metro, ce n’est pas la première fois que « Sk8er Boi » fait l’objet de rumeurs concernant son adaptation au cinéma. En 2003, Paramount Pictures a annoncé son intention de transformer le single à succès en film, mais il n’a jamais été réalisé.

Avril Lavigne elle-même est récemment revenue sur la scène de la musique pop-punk, en sortant une chanson en novembre intitulée « Bite Me », avec le chanteur de Blink-182 Travis Barker. Elle a ensuite annoncé sa tournée 2022, un 7e album à venir, et son collaboration avec Willow Smith. Lavigne est appelée la princesse pop-punk pour une raison et nous avons hâte de voir l’une des chansons les plus emblématiques du début des années 2000 enfin prendre vie.





