Avril Lavigne salue le travail musical d’Olivia Rodrigo

Lorsqu’un artiste émergent reçoit des commentaires flatteurs sur son matériel de la part des grands interprètes musicaux qui l’ont précédé, c’est généralement un bon signe sur la voie du succès, et Olivia Rodrigo doit faire quelque chose de très bien pour recevoir les éloges d’Avril Lavigne, l’une des grandes figures du pop-punk adolescent du début des années 2000.

Lavigne, qui a fait ses débuts en 2002 avec son album « Let Go » alors qu’elle n’avait que 18 ans, le même âge que Rodrigo lors de la présentation de son premier album « Sour » début 2020, a souligné que l’interprète de « Good 4 u » c’est « une voix honnête » pour ses jeunes fans.

Récemment, Variety a fait un long profil sur Olivia Rodrigo, dans lequel Avril Lavigne a expliqué qu’elle était impressionnée par le style et la profondeur de « Drivers License », le premier single de la jeune Californienne. « Je pense qu’il est important que des gens comme Olivia donnent une voix honnête aux jeunes femmes qui se découvrent encore », a déclaré la chanteuse.

Ses chansons sont sa vérité, et vous pouvez vraiment le sentir. Vous pouvez sentir qu’elle est réelle à la façon dont ses fans s’accrochent à chaque mot qu’elle dit.

Dans un autre passage de l’article, Olivia Rodrigo assure qu’elle voit « Sour » comme « une tranche de vie d’adolescent ». « Je pense qu’une grande partie de la croissance passe par votre premier amour et votre cœur brisé, et cela s’est clairement reflété sur l’album, mais j’ai l’impression que des chansons comme ‘Brutal’ et ‘Jealousy, Jealousy’ reflètent d’autres aspects de l’adolescence. et se sentir en insécurité et ne pas savoir comment vous vous situez dans le monde ».

Après que Courtney Love l’ait accusé d’avoir plagié la couverture de « Live Through This », album du groupe Hole, Rodrigo a répondu en se sentant flatté que Courtney Love connaisse son existence. D’autres internautes ont souligné que le riff d’une de ses chansons était très similaire à « Pump It Up » d’Elvis Costello, mais l’artiste n’a répondu dans les réseaux que « c’est ainsi que le rock and roll était », penchant en faveur du jeune artiste .