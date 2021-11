Avril Lavigne présente un retour explosif avec « Bite Me »

CONS Hi-Vis Converse G4 Cream, Grey taille: 35.5

DOMINEZ LA ZONE DE TIR. Conçue pour les joueurs au style de jeu explosif, la Converse G4 offre un retour d'énergie optimal grâce aux technologies Nike React et Nike Zoom Air. Inspirée de certaines de nos sneakers de basket-ball hautes performances classiques, la Converse G4 présente des éléments optimisés tels que des zones amplifiées, non visibles sur les chaussures hautes performances traditionnelles. Les revêtements en daim et en mesh prennent vie avec un coloris lumineux et haute visibilité ainsi qu'une semelle extérieure phosphorescente. Envie de dominer le terrain et baser votre stratégie sur l'attaque ? Ne cherchez pas plus loin. Caractéristiques du produit Sneaker de basket-ball basse hautes performances avec détails phosphorescents et système de laçage décalé pour un meilleur contrôle et un maintien optimal. Semelle extérieure en caoutchouc phosphorescent avec motif à chevrons pour plus d'adhérence et stabilisateur sur tout le pied. Revêtements en daim et mesh sans coutures. Technologie Nike Zoom Air et renfort de talon Nike React. Semelle intérieure OrthoLite avec EVA Strobel pour un meilleur amorti et cambrure en TPU à mi-pied.