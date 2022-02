Avril Lavigne marque son retour avec son album  »Love Sux »

Après 3 ans sans apporter de nouvelle musique, Avril Lavignel’une des plus grandes idoles adolescentes de tous les temps, est de retour avec son album » Amour Sux »où elle a montré que, malgré les années, son style Pop-Punk reste présent dans son travail et est quelque chose de caractéristique de l’artiste.

La nouvelle production musicale compte 12 chansons pleines de sons de guitare électrique, de batterie et beaucoup de punk, presque toutes les chansons étant des passages musicaux pleins d’énergie, agrémentés de la voix emblématique du chanteur. Dans l’album, vous pouvez trouver des collaborations comme avec votre partenaire Mod Soleilou d’autres représentants de la musique tels que Mitrailleuse Kelly et ours noir.

L’album est même produit par Enregistrements DTAlabel du batteur de Clignotement-182, Travis Barker, qui a également sa collaboration sur plusieurs des questions. Cette collaboration a été annoncée par Avril Lavigne elle-même via son Instagram, où elle a inclus une photo avec le batteur qui est apparu avec un gâteau écrasé sur le visage.

» Cassons-le ! Je viens de signer un contrat d’enregistrement avec le label de Travis Barker, DTA Records ! Dois-je sortir mon premier single la semaine prochaine? » La publication Instagram officielle de Lavigne a lu.

La chanteuse de 37 ans est revenue sur ses sonorités caractéristiques d’il y a 15 ans, et a partagé la pochette de l’album pendant quelques jours, où on la voit porter des bottes extra-longues en vinyle noir sur fond rouge, en référence à l’amour, qui c’est le sujet de tout l’album.

Ce nouvel album a suscité l’émotion de millions de fans à travers les réseaux sociaux, qui ont maintenu la tendance d’Avril Lavigne sur Twitter, revivant la nostalgie de sa vie d’adolescente avec ces nouvelles chansons.

De plus, la chanteuse a récemment annoncé sa participation au festival de rock »When We Where Young » qui se tiendra à Las Vegas en septembre, où elle se produira aux côtés de groupes tels que Paramore, Ma romance chimique, API et d’autres, ceci étant son grand retour sur scène et dans l’industrie en général.

Vous pouvez écouter les 12 nouvelles chansons de »Love Sux » via des services de streaming comme Pomme, Spotify et Youtube.