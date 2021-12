Avril Lavigne fait l’éloge d’Olivia Rodrigo pour son travail dans le rock

2021 s’est avérée être une année de grand développement pour la carrière musicale d’Olivia Rodrigo, qui, après être passée par Disney Channel et Disney +, a surpris la critique et le grand public avec « Sour », son premier album qui comprend des chansons à grand succès commercial telles comme « permis de conduire », « deja vu » ou « good 4 u ».

Le travail de Rodrigo a porté ses fruits, puisque la chanteuse de 18 ans a réussi à décrocher le titre d' »auteur-compositeur de l’année » lors de l’événement annuel Variety Hitmakers Brunch à Los Angeles, où elle a reçu les éloges de l’un des grands. figures du pop rock, Avril Lavigne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Grammy : les artistes perdent leur nomination pour l’album d’Olivia Rodrigo

Lavigne, qui est récemment revenu à la musique avec le single explosif « Bite Me », a honoré le travail de Rodrigo pour avoir aidé à « faire revivre le rock and roll dans les charts de popularité de la musique » en se chargeant d’annoncer la remise de cette reconnaissance spéciale.

« Les singles d’Olivia de son album Sour font partie de la pensée collective de 2021, et elle a écrit chacun d’eux », a noté Lavigne dans son discours. La chanteuse canadienne de 37 ans a commencé sa carrière dans la musique peu avant son 18e anniversaire avec l’album « Let Go » en 2002, presque au même âge que Rodrigo a fait ses débuts avec son premier matériel musical.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Billie Eilish réalise à nouveau un clip avec « Male Fantasy »

« J’écris des chansons depuis que j’ai cinq ans et ma partie préférée de tout cela est le sentiment d’écrire une chanson qui capture parfaitement comment je me sens mieux que n’importe quelle conversation que j’aurais pu avoir », a commenté Rodrigo dans son discours de remerciement. « Donc, accepter ce prix pour l’écriture de chansons est vraiment significatif pour moi. »

Olivia Rodrigo a souligné ce moment comme «un rêve devenu réalité» en ayant tant de personnes de tous horizons, de tous horizons, sans distinction de sexe ou de sexualité, qui parviennent à s’identifier à sa musique. Ce serait la deuxième fois que Lavigne fait l’éloge du travail de Rodrigo après avoir noté cette année qu’elle avait une « voix honnête » pour ses jeunes fans.