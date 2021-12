Avril Lavigne excite les fans avec la nouvelle du film Sk8er Boi

Lego Minions combat kungfu -75550

Laissez les fans de Minions vivre des aventures mémorables tout en recréant des scènes passionnantes du film Minions : The Rise of Gru. Avec cet incroyable ensemble de jouets LEGO® Minions (75550) Minions de combat kungfurak, les enfants peuvent reconstituer des scènes du Nouvel An chinoises spéciales dans le temple. Il y a tout à découvrir à découvrir en aidant les Minions à s’entraîner dans leurs compétences de kungfu.Des plaisirs amusants à toute vitesse pour les jeunes constructeurs Les enfants adoreront voir Otto sortir du temple lorsqu’il sera montré aux autres Minions. Et avec des accessoires tels qu’une banane dorée, une mallette d’armes, des armes, un tambour d’entraînement rotatif, un dragon chinois, un médaillon et des « feus de feu », il y a tout pour stimuler l’imagination des enfants. Une façon amusante de construire Pour un processus de construction amusant, vous pouvez utiliser Instructions PLUS pour cet ensemble, un manuel interactif qui rend la construction de ce modèle encore plus amusante. Le manuel est disponible dans l’application gratuite LEGO Life et comprend des fonctions de zoom et de rotation qui permettent aux enfants les plus jeunes de construire les versions LEGO en brique de manière autonome.