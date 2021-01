Avril Lavigne annonce une nouvelle collaboration avec Machine Gun Kelly | 45S

Choc des sexes. Avril Lavigne a annoncé l’arrivée d’une nouvelle chanson du rappeur Machine Gun Kelly. Il s’agit de « Flames », une nouvelle collaboration entre les deux chanteurs, qui sortira le 8 janvier et qui a été annoncée sur les réseaux sociaux.

La meilleure chose à ce sujet est que nous n’avons pas à attendre longtemps pour voir le produit final, donc juste un peu d’attention et d’attendre sera la clé pour recevoir ce nouveau produit musical.

Comme on se souvient, au cours des derniers jours de 2020, Lavigne s’est associé à Gun Kelly et au producteur John Feldmann pour collaborer sur de nouvelles chansons. Cette annonce a été faite à travers une série de photos publiées par la chanteuse sur son compte Instagram

Alors sommes-nous prêts pour la nouvelle musique de la nouvelle année ou quoi? Faites-moi savoir … », vous pouvez lire dans la description du poste.

De son côté, Mchine Gun Kelly espère sortir un nouvel album cette année, en dehors de la première de sa nouvelle comédie musicale Tickets To My Downfall.

Réaliser définitivement un film, sortir un autre album, jouer à Tickets To My Downfall en direct, c’est nécessaire. Et étant un bon être humain, ce sont mes premières places sur la liste 2021 », a-t-il déclaré dans une interview.

2021 vient avec tout et ils le savent.