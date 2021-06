Avril Lavigne a fait ses débuts sur TikTok, mais le monde a parlé de son apparence

Avril Lavigne Elle a su être l’une des princesses rebelles de la pop/rock du début des années 2000, quand ni TikTok ni Instagram n’existaient. Il a fait une concurrence directe à Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé déjà Hilary Duff, la fille gâtée de Disney, avec qui il a eu une supposée confrontation au cours de ces années. La vérité est que, avec sa façon d’être authentique et originale pour l’époque, l’interprète ne s’est pas laissée emporter par ce que intégrer et a conçu son propre style, devenant ainsi très rapidement célèbre.

Simple comme Compliqué, ma fin heureuse et tant d’autres la firent devenir l’une des jeunes promesses de la musique. Cependant, après son album La meilleure putain de chose, sorti en 2007 et, pour lequel il a radicalement changé, Avril s’est un peu éloigné des caméras. L’album avait été un vrai succès et tous les ados copiaient son style avec des mèches roses et des chemises crâne très glamour. Mais le chanteur a décidé de prendre quelques années de congé.

En 2014, il a contracté maladie de Lyme, ce qui l’a longtemps éloignée de la scène. À plus d’une occasion, il a déclaré que son combat contre Lyme était très difficile et douloureux. « Je ne pouvais pas bouger »a-t-il soutenu à l’époque. Heureusement, après plusieurs traitements, Avril Lavigne a pu s’en sortir et est en bonne santé. En fait, il vient de choquer le monde entier avec sa réapparition dans TIC Tac. Découvrez le clip ici.

Avril Lavigne a créé TikTok et c’était à la mode

La chanteuse a profité de ce week-end pour ouvrir un compte TikTok et dans sa première vidéo elle est apparue avec Tony Hawk, un athlète patineur expert reconnu. L’un de ses thèmes musicaux les plus célèbres est garçon Sk8ercependant, Avril n’a jamais su s’en servir. Dans le clip, Hawk peut être vu distiller ses talents en direct.

Mais ce qui a le plus surpris les fans et le grand public, c’est que le chanteur est le même. Il semble que les années ne soient pas vraiment passées pour Avril Lavigne. A noter que l’artiste fête ses 37 ans le 27 septembre dernier. Comment pourrait-il en être autrement, la vidéo compte déjà des millions de vues sur différents réseaux sociaux et sur son compte TikTok, elle a atteint plus de 11 millions de followers, à ce jour.

Hawk a également pris sur lui de lui donner des cours de skateboard. « Breaking News. Le chanteur Sk8er Boy apprend à faire du skateboard d’un vieux Skater Man « a-t-il écrit dans son message de profil.

