Avouez que Fletch réunira les stars de Mad Men Jon Hamm et John Slattery

Sterling et Draper sont de nouveau ensemble pour donner vie à la Fletch franchisé en Avouer, Fletch. Jon Hamm et John Slattery s’adapter comme un gant dans Des hommes fous; leur alchimie plaira à coup sûr aux personnes qui ont raté leur équipe de création de campagnes publicitaires astucieuses et de clients shmoozing, avec des plaisanteries parfaitement synchronisées. Les apparitions récentes de Slattery incluent la reprise de son rôle de Howard Stark dans Avengers : Fin de partie et jouant Fred Schlafly (mari de Phyllis Schlafly de Cate Blanchett) dans Mme Amérique. On peut voir John Hamm jouer Joe Finney dans le nouveau film de Steven Soderbergh HBO Max, Pas de mouvement soudain.

Avouer, Fletch est basé sur le roman policier original de Gregory Mcdonald du même nom. Le deuxième de la série de romans qui a inspiré les superproductions comiques des années 80, Fletch et Fletch vit, avec Chevy Chase. Jon Hamm sera notre Irwin M. ‘Fletch’ Fletcher, et pour compléter le casting sera Cinquante nuances de gris la star Marcia Gay Harden, Portlandia favoris Kyle MacLachlan et Spectacle quotidien correspondant Roy Wood Jr. Demoiselles d’honneur la co-scénariste et actrice Annie Mumolo a également rejoint un casting.

Maintenant en production, Avouer, Fletch est dans les limbes de la franchise depuis plus de 30 ans avec Ben Affleck, Ryan Reynolds, Zach Braff et Jason Sudeikis ayant tous été attachés à un moment donné, aucun des projets ne se concrétise.

Avouer, Fletch suivra Jon Hamm dans le rôle de Fletch, un journaliste d’investigation qui se retrouve au milieu d’une enquête pour meurtre, dans laquelle il est épinglé comme le principal suspect. Alors qu’il cherche à prouver son innocence, Fletch est chargé de retrouver la collection d’art volée de sa fiancée, le seul héritage qu’elle a acquis après que son père a disparu et est présumé mort. Après être devenu le principal suspect de plusieurs meurtres, Fletch s’efforce de prouver son innocence tout en recherchant simultanément la collection d’art volée de son fiancé.

Avec Greg Mottola à la barre, il a tout l’étoffe d’un blockbuster estival. Ses crédits incluent Super mal, Développement arrêté, Le retour, Pays de l’aventure, Paul, et Garder le contact avec les Jones, qui a marqué son premier projet avec Hamm.

Kyle MacLachlan est surtout connu pour son rôle de Dale Cooper dans Pics jumeaux et sa préquelle cinématographique Twin Peaks : marche sur le feu avec moi. Cependant, il nous a charmé et nous a fait rire à son tour en tant que maire de Portland dans la série comique IFC Portlandia.

Roy Wood Jr. est actuellement correspondant sur L’émission quotidienne avec Trevor Noah. Roy a été décrit par le Hollywood Reporter comme « un hors concours », et Entertainment Weekly a qualifié sa marque de comédie provoquant la réflexion de « excentrique charismatique ». Annie Mumolo est une actrice et écrivaine connue pour son écriture et son jeu d’acteur, apparaissant dans Nous sommes 40, demoiselles d’honneur et Mauvaises mamans.

Marcia Gay Harden a prouvé qu’elle peut faire tout ce qui est nécessaire pour donner la performance nécessaire de la comédie au drame, de la scène à l’écran. Son travail lui a valu un Academy Award pour Goberge, un Tony Award et deux nominations aux Primetime Emmy Awards.

Jon Hamm nous a fait berner par son caractère sévère dans Des hommes fous. Son timing comique, sa livraison impassible, ses côtelettes burlesques sont prouvés dans Demoiselles d’honneur, SNL, 30 Rocher, Parcs et loisirs, Limitez votre enthousiasme, la liste est longue, faisant de lui le choix parfait pour l’homme sérieux et vraiment drôle que nous connaissons sous le nom de Fletch. Aucun signe de date de sortie pour le moment. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Divertissement ce soir.

Sujets : Fletch