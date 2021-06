Avouez, Fletch commence le tournage avec Jon Hamm et le réalisateur Superbad Greg Mottola

« C’est en train d’arriver. » Aujourd’hui était le premier sur le plateau pour Avouer, Fletch. Le film est basé sur le roman policier original de Gregory Mcdonald du même nom. Le deuxième de la série de romans qui a inspiré les superproductions comiques des années 80, Fletch et Fletch vit, avec Chevy Chase. Jon Hamm sera notre Irwin M. ‘Fletch’ Fletcher, et pour compléter le casting sera Cinquante nuances de gris la star Marcia Gay Harden, Portlandia favoris Kyle MacLachlan et Spectacle quotidien correspondant Roy Wood Jr.

L’histoire suivra Jon Hamm dans le rôle de Fletch, un journaliste d’investigation qui se retrouve au milieu d’une enquête pour meurtre, dans laquelle il est épinglé comme le principal suspect. Alors qu’il cherche à prouver son innocence, Fletch est chargé de retrouver la collection d’art volée de sa fiancée, le seul héritage qu’elle a acquis après que son père a disparu et est présumé mort. Après être devenu le principal suspect de plusieurs meurtres, Fletch s’efforce de prouver son innocence tout en recherchant simultanément la collection d’art volée de son fiancé.

Greg Mottola est pompé !

« Nous sommes impatients de ramener le personnage emblématique de Fletch sur grand écran avec une touche moderne. Alors que le film original a été salué comme un classique culte avec une forte base de fans, nous présentons Fletch à travers un nouvel objectif comique et sophistiqué, mettant en évidence les nuances de son personnage et les subtilités de sa carrière de journaliste d’investigation », a déclaré la productrice Connie Tavel.

« Le cocktail insouciant et sophistiqué de Jon Hamm et Greg Mottola sera présenté à un public mondial l’année prochaine et promet d’être très savoureux », a déclaré Bill Block, PDG de Miramax. Block, Tavel et Hamm sont les producteurs du film. Block est surtout connu pour avoir généré 315 millions de dollars de recettes mondiales Mauvaises mamans la franchise.

Avec Greg Mottola à la barre, nos joues vont nous faire mal à force de rire. Ses talents de comédien ont été plus que prouvés, réalisant quelques classiques dont vous avez peut-être entendu parler comme Super mal, Développement arrêté, Le retour, Pays de l’aventure, Paul, et Garder le contact avec les Jones, qui a marqué son premier projet avec Hamm.

Kyle MacLachlan est surtout connu pour son rôle de Dale Cooper dans Pics jumeaux et sa préquelle cinématographique Twin Peaks : marche sur le feu avec moi. Il a également fait équipe avec David Lynch pour deux longs métrages Dune et Velours bleu. Il renoue avec le succès télévisuel avec Sexe et la villedans les années 2000, et nous a charmé à son tour en tant que maire de Portland dans la série comique IFC Portlandia.

Roy Wood Jr. est actuellement correspondant sur L’émission quotidienne avec Trevor Noah. Roy a été décrit par le Hollywood Reporter comme « un hors concours », et Entertainment Weekly a qualifié sa marque de comédie provoquant la réflexion de « excentrique charismatique ». En 2016, le magazine ‘Variety’ l’a nommé l’une des 10 bandes dessinées à regarder.

Marcia Gay Harden a prouvé qu’elle peut faire tout ce qui est nécessaire pour donner la performance nécessaire de la comédie au drame, de la scène à l’écran. Son travail lui a valu un Academy Award pour Goberge, un Tony Award et deux nominations aux Primetime Emmy Awards.

Et, bien sûr, Jon Hamm a eu son rôle de premier plan en tant que « publicitaire » troublé, froid mais réussi dans le drame d’AMC. Des hommes fous. Mais l’homme nous a dupés ! Son timing comique, sa livraison impassible, ses côtelettes burlesques sont prouvés dans Demoiselles d’honneur, SNL, 30 Rocher, Parcs et loisirs, Limitez votre enthousiasme, la liste est longue, faisant de lui le choix parfait pour l’homme sérieux et vraiment drôle que nous connaissons sous le nom de Fletch. Aucun signe de date de sortie pour le moment, mais je serai là… déguisé.

Sujets : Fletch