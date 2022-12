Avons-nous un problème de patate de canapé avec nos jeunes ?

Depuis l’aube de la télévision, nous entendons parler de la façon dont cette « pourriture du cerveau » va ruiner l’esprit de nos enfants. Qu’ils passeront toute la journée à regarder des émissions de télé-réalité, des clips vidéo et des jeux vidéo. Cependant, pour beaucoup, cela a toujours été un état d’esprit conservateur qui ne s’est pas vraiment concrétisé dans les faits. Aujourd’hui, cependant, l’essor du matériel sans fil signifie que les enfants regardent plus que jamais les écrans.

Photo : Nathan Dumlao/Unsplash

Est-ce un problème? Certains le croient. Une étude menée récemment à Singapour a révélé que les enfants qui passaient du temps à l’écran à l’âge de 3 ans – extrêmement courant aujourd’hui – peuvent être physiquement inactifs dès l’âge de 5 ans. Naturellement, ce n’est pas bon pour leur jeune corps, et entrer Une telle sédentarité si jeune ne peut qu’apporter du négatif dans leur avenir en ce qui concerne leur santé et leur développement.

L’étude a révélé que les enfants qui étaient assis à l’écran presque toute la journée se déplaçaient beaucoup moins que leurs amis les plus actifs. Cela signifie qu’au moment où ils atteindront l’âge scolaire et joueront avec d’autres et participeront à l’éducation physique, ils seront loin derrière la courbe.

Naturellement, cela crée de l’embarras et de nombreux enfants ne veulent pas participer. Cela crée une attitude permanente de pensée négligente et un mode de vie inactif. Ce n’est pas une bonne chose et cela peut avoir un impact négatif sur la santé et le bien-être d’un enfant. Adapter le style de vie du «travail de bureau» dès l’âge de 5 ans pourrait être un énorme problème pour de nombreux enfants à mesure qu’ils vieillissent dans leur vie d’adolescent et d’adulte.

Photo : Rex Pickar/Unsplash

Ce problème peut-il être résolu ?

Ce n’est pas facile, mais cela revient à une régulation numérique par les parents. Le problème c’est le temps. La parentalité moderne nécessite une telle répartition de votre temps limité que, occasionnellement, laisser votre enfant avec la tablette ou le smartphone est exactement ce dont vous avez besoin pour faire avancer les choses à la maison ou pour votre travail.

Ce n’est pas une bonne chose, cependant, car de nombreux parents deviennent dépendants de ce temps « calme » – ils pensent que tant que leur enfant est heureux et satisfait de sa réalité numérique, tout va bien. Ignorant les problèmes que cela causera plus tard dans la vie, cependant, une période plus facile pour un parent aujourd’hui signifie souvent une période plus difficile pour l’enfant demain.

Ce sont des problèmes difficiles à surmonter, mais comme le montre l’étude, il vaut peut-être mieux être étourdi dans les premières années de la parentalité que d’avoir à aller et venir chez le médecin avec un enfant malade et immobile plus tard dans la vie.