Avoir un rhume? 5 conseils pour toujours avoir une bonne nuit de sommeil

Un rhume et une bonne nuit de sommeil ne font souvent pas bon ménage. Essayez donc ces cinq conseils pratiques pour vous assurer de bien dormir.

Photo : Kelly Sikkema/Unsplash

Une douche ou un bain chaud

Une douche ou un bain chaud a non seulement un effet relaxant mais ouvre également vos sinus. Cela vous permet de respirer plus facilement, de sorte que vous vous endormirez plus tôt.

Mettez votre taie d’oreiller ou vos draps au congélateur avant d’aller vous coucher. Cela semble un peu fou, mais lorsque vous avez de la fièvre, vous êtes souvent constamment à la recherche d’un endroit frais dans votre lit. Mettez la taie d’oreiller et/ou les draps dans un sac refermable avant de les mettre au congélateur.

Photo : Keenan Constance/Unsplash

Torche

Le thé apaise non seulement votre gorge, mais ouvre également vos sinus. Assurez-vous simplement qu’il s’agit de thé décaféiné et que vous ne buvez pas de thé pendant la dernière heure avant d’aller au lit. Si vous le faites, vous devrez très probablement faire pipi pendant votre sommeil.

Oreillers

Avant d’aller dormir, assurez-vous de placer plusieurs oreillers les uns sur les autres afin de vous allonger un peu plus haut que la normale. Si vous vous allongez à plat ventre, du mucus s’accumulera dans votre gorge. Cela vous fera tousser et vous ne pourrez pas vous endormir facilement.

Pensées positives

Cela peut être très frustrant lorsque vous devez éternuer et/ou tousser beaucoup et malgré tous les conseils bien intentionnés, vous fixez toujours le plafond pendant des heures. Aussi difficile que cela puisse être, essayez de ne pas être trop préoccupé par la privation de sommeil dont vous avez souffert jusqu’à présent. Pensez à quelque chose d’amusant et de positif. Si cela échoue, vous pouvez également activer un podcast ou un livre audio pour vous distraire. Finalement, vous vous endormirez.